П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Львові зустрівся з родинами загиблих учасників Революції Гідності та вшанував пам’ять загиблих, запаливши лампадку біля Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Як передає пресслужба політсили, п’ятий президент також вшанував пам’ять загиблого на Донбасі бійця 80-ї бригади Івана Горошка, з яким 19 листопада попрощались у Львові.

Під час спілкування з журналістами Порошенко наголосив, що зняття заочного арешту з президента-втікача Віктора Януковича і обшуки у Музеї Революції Гідності – це однозначні символи реваншу.

"Уже сьома річниця початку Революції Гідності, коли Україна і українці продемонстрували, що наш шлях у Європу, мета приєднання до Європейського Союзу і вихід із Російської імперії, з Радянського Союзу є справжньою об’єднуючою національною ідеєю. Сім років тому мільйони українців були на вулиці. І Путіну, і його п’ятій колоні, які тоді були при владі, цей рух був кісткою у горлі. І для того, щоб зупинити це, на вулицю були кинуті "Беркут", внутрішні війська. Почали вони з побиття студентів, а безславно закінчили із вбивства Героїв Небесної Сотні", – нагадав Порошенко.

Він наголосив, що подвиг Героїв Небесної Сотні назавжди буде закарбований не тільки в серцях українського народу, а й в українській історії.

"На цьому подвигу будуть виховуватися покоління українців. І тому сьогодні наша команда, львівська команда на чолі з Олегом Синюткою, члени родин Герої Небесної Сотні, перед якими український народ у боргу, тут для того, щоб вшанувати їхню пам’ять. І це символ ставлення українців до подвигу Героїв Небесної Сотні", – переконаний Порошенко.

"Але сьогодні є й інший символ, який демонструє влада, той "подарунок", який вона приготувала для українців. Вона ігнорує досягнення Революції Гідності, руйнує їх, намагається зруйнувати декомунізацію, руйнує люстрацію, імплементуючи в Офіс президента, у правоохоронні органи тих, хто п’ять років ховався за кордоном від українського правосуддя", – зазначив п‘ятий президент.

За його словами, влада імплементує адвокатів Януковича, які нині очолюють Державне бюро розслідувань, адвокатів Єфремова, які очолюють судовий напрямок в Офісі президента.

"Який ще символ реваншу краще було б підібрати для влади? А вони знайшли. Бо сьогодні в Музеї Революції Гідності ранок почався із обшуків. Чому так сталося? Що вони там шукали? Бо вони бояться ідей, які надихнули українців під час Революції Гідності. Вони бояться за себе і тому сховалися у Феофанії", – вважає Порошенко.

"Наша чинна влада ментально інша. Вони прийшли до свого розуміння Революції Гідності у сценках "95 кварталу". Коли на Майдані вбивали людей – вони жартували з тим, що добре було б тих, хто постраждав, одягти у вовну, а поліції видати ебонітові палиці. Жартували над нашим суверенітетом і над нашою державою. І дуже добре, що зараз народ прозріває", – переконаний Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" наголосив, що мета його команди – привести Україну до членства у Європейському Союзі та НАТО. "І жодні відосики, жодні обшуки, жодні кримінальні справи, жодні знущання над членами родин Героїв Небесної Сотні не зупинять цей наш рух", – наголосив Порошенко.

"Від імені всієї нашої команди, від імені всіх українців, які поділяють наші цінності, хочу подякувати родинам Небесної Сотні, хочу вшанувати пам’ять українських героїв, які віддали своє життя під час Революції Гідності, пам’ять українських героїв, які віддали своє життя під час операції ООС", – сказав Порошенко.

На його переконання, українці, незважаючи ні на що, будуть вшановувати пам'ять Героїв Небесної Сотні.

"Незважаючи на те, що влада не бажає відзначати День Гідності і Свободи, який був запроваджений моїм Указом, – Україна і українці його будуть відзначати, і це золотими літерами залишиться історією України. Як ми подолаємо той реванш, ту зневагу до України, яку демонструє чинна влада – так ми подолаємо й агресора, і звільнимо українську землю. Справа, за яку віддали своє життя і Герої Небесної Сотні, і наші воїни на фронті, точно призведе нас до перемоги", – переконаний лідер української опозиції.