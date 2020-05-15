Порошенко обговорив з тимчасовим повіреним США в Україні протидію агресії Росії

Голова "Європейської солідарності", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовим повіреним США в Україні Крістіною Квін.

Як проінформували у пресслужбі "ЄС", Порошенко висловив вдячність американській стороні за надійну і дієву підтримку України у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності, а також у справі боротьби з пандемією коронавірусу.

Сторони обмінялися думками з питання протидії триваючій агресії Росії проти України і підкреслили важливість консолідації міжнародної єдності та солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу і Криму.

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Крім того, Порошенко відзначив провідну роль США у зміцненні міжнародного режиму санкцій проти Росії та недопущенні міжнародної реабілітації Кремля. Він підкреслив важливість продовження курсу України на європейську інтеграцію, недопущення пауз у русі до членства в НАТО.

Окремо було наголошено на необхідності забезпечення незворотності і сталості внутрішніх реформ, зокрема у податковій та митній сферах, у галузі державних закупівель. Підкреслювалась важливість гарантування верховенства права і справедливого правосуддя, недопущення ерозії незалежності Нацбанку України.

Голова "Європейської солідарності" виступив на підтримку надання Україні кредитних гарантій з боку США як вагомого інструменту забезпечення макрофінансової стабільності держави. Порошенко також висловив занепокоєння монополізацією впливу влади в рамках Нацради з питань телебачення і радіомовлення, що підриває її незалежність, а також триваючим політичним тиском на окремі українські телеканали.

eurosolidarity.org

Особливу увагу було звернуто на вкрай небезпечну і тривожну тенденцію повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань, а також використання правоохоронних органів для переслідування демократичної опозиції.

Порошенко привітав номінування генерал-лейтенанта Кіта Дейтона на посаду Посла Сполучених Штатів в Україні та висловив сподівання на тверду солідарність з Україною на засадах двопартійної підтримки США.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що продовження заборони російських соцмереж є правильним рішенням. За три роки вона довела свою ефективність.