Порошенко обговорив з Путіним звільнення українських політв'язнів

Президенти України та Росії під час телефонної розмови домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідують ув'язнених громадян.Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у суботу, 9 червня, наголосив на важливості звільнення українських політв'язнів, утримуваних у РФ, а також на окупованих Росією територіях. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.

У розмові з Путіним Порошенко звернув увагу на погіршення стану здоров'я ув'язнених українських громадян, котрі розпочали голодування.

Путін хоче звільнення російських журналістів

Водночас у повідомленні про розмову на сайті Кремля зазначається, що Путін наголосив на необхідності негайного звільнення російських журналістів, затриманих в Україні. Також співрозмовники домовилися, що найближчим часом ув'язнених відвідають уповноважені з прав людини - як в Україні, так і в Росії.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов проводить безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних на території РФ ув'язнених українських громадян. На звільненні Сенцова, окрм Києва, наполягали західні уряди та міжнародні правозахисні організації.