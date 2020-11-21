Порошенко обговорив з послом Канади демократичні реформи і боротьбу з корупцією в Україні

П’ятий Президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч з послом Канади в Україні Ларисою Галадза.

Петро Порошенко подякував за багаторічну та тверду підтримку України з боку Канади, особливо у питанні відсічі російській агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Порошенко зустрівся з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою eurosolidarity.org

Окрему вдячність лідер "Європейської Солідарності" висловив за допомогу Канади у сфері подолання наслідків пандемії коронавірусу в нашій державі.

Значну увага було приділено важливості демократичних реформ в Україні та активізації роботи у сфері боротьби з корупцією.

Порошенко зустрівся з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою eurosolidarity.org

Наголошено на критичній важливості подолати конституційну кризу, спричинену рішенням Конституційного Суду України щодо антикорупційного законодавства, продовження реформи правосуддя, забезпечення гарантій незалежності діяльності Національного антикорупційного бюро, верховенства права та свободи ЗМІ.

Порошенко зустрівся з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою eurosolidarity.org

Домовлено про подальші контакти та координацію позицій з питань, які становлять взаємний інтерес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер політичної партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко візьме участь у престижному щорічному Міжнародному форумі з питань безпеки в Галіфаксі, який відбудеться 20-22 листопада.