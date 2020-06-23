Порошенко обговорив з главою МЗС Туреччини деокупацію Криму і партнерство країн

Гліб Іванов Політика 15:27, 23.06.2020 Оновлено: 15:51, 23.06.2020

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів телефонні переговори з Міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Вони обговорили актуальні питання двосторонніх відносин та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні, передає пресслужба "ЄС".

Зі свого боку Порошенко висловив вдячність турецькій стороні, передусім президенту Ердогану, за тверду і принципову позицію підтримки України у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Мевлют Чавушоглу відзначив визначальний внесок Порошенка як п’ятого президента України у розвиток та зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною.

Також вони відзначили роль Туреччини у відстоюванні прав кримськотатарського народу, а також обговорили міжнародні зусилля з деокупації Кримського півострова. Крім того, під час розмови, було відзначено історичну важливість створення єдиної помісної Православної Церкви України відповідно до вікових прагнень українського народу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн в Україні та висловив вдячність за надійну підтримку України з боку NB7, зокрема в контексті виклику пандемії коронавірусу.

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