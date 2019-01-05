Порошенко обговорив з Ердоганом звільнення українських політв'язнів в РФ

Президенти України та Туреччини Петро Порошенко і Реджеп Таїп Ердоган обговорили можливість звільнення з російських в'язниць українських політичних в'язнів, а також порушення прав громадян у Криму.Президент України Петро Порошенко у суботу, 5 січня, зустрівся з главою турецької держави Реджепом Таїпом Ердоганом. Серед іншого вони обговорили питання звільнення незаконно ув'язнених українських громадян з в'язниць у РФ, повідомив Порошенко на своїй сторінці у Facebook. Крім того, під час переговорів йшлось про забезпечення прав громадян України, у тому числі кримських татар, на території Криму в умовах російської окупації.

Порошенко перебуває з робочим візитом у Туреччині для участі у церемонії підписання та вручення томосу про автокефалію Православної церкви України.

За даними МЗС України, на території Росії зараз перебувають під слідством чи засуджені 2,3 тисячі українців. Серед них 71 українець вважаєтьсяполітичним в'язнем. Їхні справи описані в міждержавному позові щодо порушення прав українських політв'язнів, яких незаконно утримує Росія, що Україна подала до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Окрім того, у російських СІЗО утримуються 24 українських моряки, яких наприкілнці листопада 2018 року після інциденту в Керченській протоці затримали російські прикордонники. Усі українськи моряки назвали себе військовополоненими.

22 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". У документі, зокрема, міститься вимога до міжнародних організацій та установ ООН використовувати в офіційних документах наступне формулювання щодо українського півострова: "Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, Україна, тимчасово окуповані Російською Федерацією". Серед ключових елементів резолюції визнання Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра-Усеїна Куку політичними в'язнями; засудження РФ за примусове переведення мешканців Криму в російське громадянство; засудження політично вмотивованих переслідувань громадян України.