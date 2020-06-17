Порошенко обговорив із послом Японії агресію Росії: продовжує працювати над зміцненням проукраїнської коаліції

Голова партії"Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з послом Японії в Україні Такаші Кураї.

Як повідомили у пресслужбі "ЄС", Порошенко висловив вдячність за тверду та надійну підтримку України з боку Японії, передусім у рамках Сімки, щодо протидії сучасним викликам і загрозам, зокрема у подоланні наслідків пандемії коронавірусу.

Сторони обговорили стратегії протидії триваючій агресії Росії проти України та важливість зміцнення міжнародної єдності і солідарності з нашою державою для забезпечення деокупації Донбасу та Криму, а також сталості прогресу внутрішніх реформ.

У пресслужбі додали, що важливу увагу під час зустрічі було надано стану забезпечення поваги до засадничих свобод та верховенства права в Україні.

Порошенко зі свого боку наголосив на небезпечній тенденції повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань, що ризикує негативно позначитися на довірі міжнародних партнерів та рівні підтримки нашої держави.

Також сторони обговорил перспективи подальших контактів та координації дій, в тому числі у контексті членства Японії в G7.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн в Україні та висловив вдячність за надійну підтримку України з боку NB7, у тому числі у контексті виклику пандемії коронавірусу.