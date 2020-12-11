Порошенко обговорив із пані послом Британії ситуацію в Україні

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів зустріч з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

Як повідомили у пресслужбі політсили, політики обговорили ситуацію в Україні, зокрема у сфері зміцнення демократії та верховенства права, забезпечення свободи ЗМІ, економічного розвитку та заходів із стримування поширенню коронавірусу, а також консолідації міжнародного фронту протидії триваючій російській агресії проти України.

Відзначається, що окрему увагу було приділено стану боротьби з корупцією в Україні, забезпечення незалежності антикорупційних структур та відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне електронне декларування.

Петро Порошенко та Мелінда Сіммонс eurosolidarity.org

Порошенко зі свого боку подякував за надійну підтримку України з боку Великої Британії у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

П’ятий президент привітав укладення угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією як свідчення багаторічної дружби, партнерства та союзницьких відносин.

Порошенко зустрівся із послинею Британії Меліндою Сіммонс eurosolidarity.org

Крім того, у зазначили у пресслужбі, Порошенко висловив надію на проактивну підтримку Лондона у питанні євроатлантичної інтеграції України, передусім у частині забезпечення отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

Крім того, сторонами було домовлено про подальші контакти та координацію позицій з питань, які становлять взаємний інтерес.