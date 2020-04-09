П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко обговорив телефоном з главою світової фармацевтичної компанії "Ля Рош" Северіном Шваном питання протидії коронавірусу в Україні.

Як повідомляє пресслужба "ЄС", сторони обговорили можливості отримання комплектів тестів для діагностування захворювання на коронавірус, передових медикаментів, передусім для особливо важких випадків, і засобів для українських лікарень, необхідних для успішної протидії вірусу.

Лідер "Європейської Солідарності" поінформував про заходи, які вживаються в Україні для боротьби з епідемією.

Петро Порошенко Європейська Солідарність

Северін Шван високо відзначив благодійну діяльність особисто Петра Порошенка та політичної партії "Європейська Солідарність" щодо забезпечення українських медичних закладів необхідними засобами, устаткуванням, медикаментами та міжнародним досвідом для ефективної протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Петро Порошенко та Северін Шван домовилися про підтримку подальших контактів та відповідну координацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко висунув жорсткий ультиматум президенту України Володимиру Зеленському щодо ПриватБанку. В іншому разі країні загрожує дефолт.

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