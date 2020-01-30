Порошенко обговорив із директоркою МВФ реформи в Україні

П'ятий президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Брюсселю зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Вони, зі слів Порошенка, обговорили реформи в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ще одна важлива зустріч у Брюсселі – коротке, але дуже змістовне обговорення з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою позицій щодо програми МВФ. Це дуже важливе для України питання: які реформи треба зберегти і продовжити і як не допустити згортання демократичних процесів та процесів реформування економіки, які були започатковані протягом останніх п'яти років", – повідомив Порошенко.

Порошенко зустрівся з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою

Нагадаємо, раніше Порошенко у Брюсселі провів зустріч із виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко зустрівся в Брюсселі з депутатським активом Групи дружби України у Європейському парламенті.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!