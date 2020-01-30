Головна Новини
30 січня • оновлено в 11:45
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Порошенко обговорив із директоркою МВФ реформи в Україні

883
Читати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Брюсселю зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Вони, зі слів Порошенка, обговорили реформи в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ще одна важлива зустріч у Брюсселі – коротке, але дуже змістовне обговорення з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою позицій щодо програми МВФ. Це дуже важливе для України питання: які реформи треба зберегти і продовжити і як не допустити згортання демократичних процесів та процесів реформування економіки, які були започатковані протягом останніх п'яти років", – повідомив Порошенко.

Порошенко зустрівся з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою

Порошенко зустрівся з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою

Нагадаємо, раніше Порошенко у Брюсселі провів зустріч із виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко зустрівся в Брюсселі з депутатським активом Групи дружби України у Європейському парламенті.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
4
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
кому ты нужен упоротый старикашка, отправленный народом украины в утиль?))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги