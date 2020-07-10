Порошенко не вітав Путіна з днем Росії в 2014 році, – Пєсков.

Прессекретар президента Росії заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко не вітав Володимира Путіна з Днем Росії 12 червня 2014 року.

Як повідомляє Ren.TV, Пєсков заявив, що жодних поздоровлень між президентами після того, як "відносини України і Росії погіршилися" не було.

"Жодних обмінів вітальними посланнями, які протокольно передбачені за такими національними святами, не здійснювалося. Не здійснюється і зараз", – сказав Пєсков.

Він підкреслив, що йому невідомо про таку телефонну розмову. Пєсков також прокоментував публікацію в ЗМІ записів нібито розмови Путіна і Порошенка. За його словами, Кремль ніколи не коментує і не розкриває деталей міжнародних розмов.

"Мені невідомо, що така розмова мала місце. Також я не можу нічого сказати про автентичність цього запису", – зазначив він.

Нагадаємо, нардепка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук у ефірі "Свободи слова" заявила, що Порошенко нібито привітав главу Росії Володимира Путіна з днем ​​РФ у 2014 році. Лідер "ЄС" при цьому вказав на повідомлення із сайту президента за 2014 рік, в якому зазначено, що "Порошенко висловив рішучий протест Путіну через танки". Він звернув увагу, що інформацію про привітання Путіна опублікували російські пропагандисти. Вона з'явилася на сайті Кремля 12 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня відомий проросійськими поглядами народний депутат Андрій Деркач вийшов на пресконференцію з черговою "порцією" плівок, на яких, зокрема, зафіксовані, як він запевнив, переговори тодішнього президента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним, на яких співрозмовники в дружній манері обговорюють "мінські домовленості".

Порошенко назвав цей запис "грубо змонтованим фальсифікатом".