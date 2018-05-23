Порошенко не платив Трампу: в АП роз'яснили скандальну інформацію

Повідомлення британської телерадіокомпанії ВВС про те, що президент України Петро Порошенко платив гроші за зустріч із главою США Дональдом Трампом, є брехнею і наклепом, розповіли в Адміністрації президента.

ВВС у своєму розслідуванні, посилаючись на джерела, заявило про те, що адвокат американського лідера Майкл Коен нібито отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів за організацію зустрічі Трампа з Порошенком у червні 2017 року.

"Відверта брехня, наклеп і фейк. Саме так ми розцінюємо дезінформацію про те, що зустріч президентів України та США була організована за гроші", - сказано в офіційній заяві Адміністрації президента.

Крім того, фейк спростували особистий адвокат президента США Майкл Коен та колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані, який нещодавно увійшов у команду особистих адвокатів Трампа.

Зазначається, що українсько-американський саміт у червні минулого року був організований виключно офіційними дипломатичними каналами, зокрема посольством України в США.

"Вважаємо, що поширена відверта дезінформація є частиною фейкової кампанії дискредитації українсько-американських відносин, а також персональною атакою на президентів України та США. Оскільки в процесі підготовки даного матеріалу був проігнорований коментар про недостовірність цієї інформації, ми вимагаємо його спростування. У разі, якщо це не відбудеться, залишаємо за собою право подати позов до суду", - заявили в адміністрації Порошенка.

Петро Порошенко і Дональд Трамп

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Порошенка анонсували нову зустріч із Трампом.