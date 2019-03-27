Порошенко назвав умови початку переговорів з Путіним

Політичний діалог між Україною та Росією буде можливий після деокупацію Криму і частини Донбасу і звільнення українських політв'язнів і військовополонених.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, такий підхід підтримує "абсолютна більшість українців і справжні міжнародні партнери".

"Тільки коли буде припинена окупація, виведені окупаційні війська з окупованих територій Донбасу і Криму, коли припиниться війна, коли будуть звільнені українські політв'язні включно з українськими моряками, ми повернемося до політичного діалогу з РФ", – сказав президент.

Петро Порошенко Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко також розповів про погрози глави Росії Володимира Путіна під час боїв за Дебальцеве на Донеччині.

При цьому глава держави підкреслив, що саме Путін є його головним опонентом на виборах.

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