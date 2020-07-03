Порошенко назвав справжню причину цькування і відставки Смолія

Тиск на голови Національного банку України Якова Смолія та його відставка – це наслідок організованого цькування, мета якої – заблокувати закон "про ПриватБанк".

Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко.

"Уявити собі не можна, що за виконання своєї конституційної функції, вийшовши на рекордний за 28 років нашої незалежності рівень інфляції, – за це будуть знімати голову Національного банку. Інфляція – це податок, якого уникнути неможливо. Платять його всі. Страждають від нього бідні люди, а збагачуються олігархи. На сьогоднішній день 28 млрд доларів золотовалютних запасів – це теж закидають Національному банку", – зауважив Порошенко.

Він наголосив, що звільнивши Смолія, у Раді намагаються заблокувати закон "про ПриватБанк", який був схвалений парламентом, коли влада потребувала грошей від МВФ.

"Такої поведінки "наперсточників" наші партнери точно не приймуть. Янукович при голові НБУ Арбузові вже одного разу таке проводив, коли в світі більше ніхто не давав Україні грошей. І він побіг куди? До Москви. Чим це закінчилось для країни – всі добре знають. Ми точно не маємо допустити повторення цього сценарію", – наголосив Порошенко.

Він також зауважив, що коли в НБУ прийшла команда Смолія, "в країні гроші не ходили, а банки були зупинені, тому що власники розікрали кошти".

"І я впевнений, що це перша криза, коли ефективно функціонує банківська система, перша криза, коли збережено курс, перша криза, коли низька інфляція ..." – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня Верховна Рада підтримала звільнення голови НБУ Яківа Смолія.

Зауважимо, що Смолій написав заяву на звільнення 1 липня, заявивши, що протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичний політичний тиск".