Порошенко назвав шість кроків для досягнення миру на Донбасі

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Політика
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Петро Порошенко назвав кроки для досягнення миру на Донбасі

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у річницю Нормандської зустрічі в Парижі запропонував конкретні кроки для забезпечення миру на Донбасі.

Їх він озвучив у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook. Порошенко наголосив, що влада повинна через відновлення реформ, дотримання верховенства права, успіх на антикорупційному фронті та економічне зростання зміцнювати стійкість України у відсічі російському агресору (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Пропоную таку філософію руху до миру на Донбасі на основі виконання Мінських домовленостей.

  • По-перше, відновлення роботи над "дорожньою картою" імплементації Мінська, яка б передбачала чітку послідовність кроків на основі верифікації з боку ОБСЄ і дотримання принципу "спершу безпека".

  • По-друге, закриття кордону і чіткий графік виведення російських окупаційних військ і озброєння з Донбасу.

  • По-трете, розміщення "блакитних шоломів" ООН з підтримання миру на території ОРДЛО за мандатом Ради Безпеки ООН, яка б сприяла виконанню безпекових зобов’язань і створенню належних умов для проведення місцевих виборів.

  • По-четверте, постійне підвищення санкційного тиску на російського агресора.

  • По-п’яте, зміцнення української армії через посилення її матеріально-фінансового забезпечення та пожвавлення співпраці з міжнародними партнерами з метою отримання високотехнологічної летальної зброї.

  • По-шосте, активніша участь американської сторони у переговорному процесі на донбаському треку, в тому числі через її залучення до нормандського формату після зміни адміністрації в Білому домі", – зазначив Порошенко.

П’ятий президент також зазначив, що задля зустрічі з Путіним Зеленський погодився на поступки, які "обнулили" принцип "спершу безпека". "І тепер українські дипломати мусять докладати чимало зусиль, щоб до нього повернутися", – констатував Порошенко.

Він наголошує: через рік на Банковій минула ейфорія від зустрічі у Парижі. "Стріляти не припинили. Стріляти стали на так часто – це правда. Загиблих менше, і це добре. Але мир не настав, і навіть не наблизився", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

"Я не грішу на Зеленського, бо війна – це злочин і відповідальність Путіна. Я хочу, щоби влада із допущених помилок зробила висновки. Нормандський процес, за розблокування якого дехто почепив собі медальку, – зупинено. Заморожено процес звільнення українських заручників. А Цемаха, який збивав "Боїнг"; беркутів, які мали назвати в суді замовників розстрілу Майдану; найманців-вагнерівців Путін вже отримав. Україна натомість втратила ключових виконавців і свідків злочинів російського керівництва", – сказав Порошенко.

Він застерігає, що хитка пауза на Донбасі в будь-який момент може вибухнути новою ескалацією.

"На дипломатичному фронті українська влада практично згорнула боротьбу з Кремлем. Це дезорієнтує наших міжнародних партнерів", – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що ключовим позитивом є активність проукраїнських сил і справжніх патріотів, які не дозволили владі перетнути "червоні лінії".

"Європейська Солідарність у співпраці з суспільством і волонтерами буде пильнувати, щоб не допустити капітуляції під виглядом миру. Ми готові підставити плече владі, якщо вона цього захоче, аби консолідованими зусиллями відновити територіальну цілісність і суверенітет України", – наголосив лідер опозиції.

Порошенко назвав шість кроків для досягнення миру на Донбасі
Порошенко назвав шість кроків для досягнення миру на Донбасі
Порошенко назвав шість кроків для досягнення миру на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко також запропонував план для подолання кризи у відносинах України з Євросоюзом. Він назвав ключові пріоритети співпраці.

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