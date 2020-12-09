Порошенко назвав шість кроків для досягнення миру на Донбасі

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у річницю Нормандської зустрічі в Парижі запропонував конкретні кроки для забезпечення миру на Донбасі.

Їх він озвучив у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook. Порошенко наголосив, що влада повинна через відновлення реформ, дотримання верховенства права, успіх на антикорупційному фронті та економічне зростання зміцнювати стійкість України у відсічі російському агресору (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Пропоную таку філософію руху до миру на Донбасі на основі виконання Мінських домовленостей.

По-перше, відновлення роботи над "дорожньою картою" імплементації Мінська, яка б передбачала чітку послідовність кроків на основі верифікації з боку ОБСЄ і дотримання принципу "спершу безпека".

По-друге, закриття кордону і чіткий графік виведення російських окупаційних військ і озброєння з Донбасу.

По-трете, розміщення "блакитних шоломів" ООН з підтримання миру на території ОРДЛО за мандатом Ради Безпеки ООН, яка б сприяла виконанню безпекових зобов’язань і створенню належних умов для проведення місцевих виборів.

По-четверте, постійне підвищення санкційного тиску на російського агресора.

По-п’яте, зміцнення української армії через посилення її матеріально-фінансового забезпечення та пожвавлення співпраці з міжнародними партнерами з метою отримання високотехнологічної летальної зброї.

По-шосте, активніша участь американської сторони у переговорному процесі на донбаському треку, в тому числі через її залучення до нормандського формату після зміни адміністрації в Білому домі", – зазначив Порошенко.

П’ятий президент також зазначив, що задля зустрічі з Путіним Зеленський погодився на поступки, які "обнулили" принцип "спершу безпека". "І тепер українські дипломати мусять докладати чимало зусиль, щоб до нього повернутися", – констатував Порошенко.

Він наголошує: через рік на Банковій минула ейфорія від зустрічі у Парижі. "Стріляти не припинили. Стріляти стали на так часто – це правда. Загиблих менше, і це добре. Але мир не настав, і навіть не наблизився", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

"Я не грішу на Зеленського, бо війна – це злочин і відповідальність Путіна. Я хочу, щоби влада із допущених помилок зробила висновки. Нормандський процес, за розблокування якого дехто почепив собі медальку, – зупинено. Заморожено процес звільнення українських заручників. А Цемаха, який збивав "Боїнг"; беркутів, які мали назвати в суді замовників розстрілу Майдану; найманців-вагнерівців Путін вже отримав. Україна натомість втратила ключових виконавців і свідків злочинів російського керівництва", – сказав Порошенко.

Він застерігає, що хитка пауза на Донбасі в будь-який момент може вибухнути новою ескалацією.

"На дипломатичному фронті українська влада практично згорнула боротьбу з Кремлем. Це дезорієнтує наших міжнародних партнерів", – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що ключовим позитивом є активність проукраїнських сил і справжніх патріотів, які не дозволили владі перетнути "червоні лінії".

"Європейська Солідарність у співпраці з суспільством і волонтерами буде пильнувати, щоб не допустити капітуляції під виглядом миру. Ми готові підставити плече владі, якщо вона цього захоче, аби консолідованими зусиллями відновити територіальну цілісність і суверенітет України", – наголосив лідер опозиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко також запропонував план для подолання кризи у відносинах України з Євросоюзом. Він назвав ключові пріоритети співпраці.