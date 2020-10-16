Порошенко назвав партії, які "підривають європейське майбутнє України"

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", та політичний проект "За майбутнє", створений в інтересах Ігоря Коломойського, підривають у парламенті європейське майбутнє України.

Під час виступу у Рівному лідер партії "Європейська солідарність" зазначив, що, зокрема група "За майбутнє" шкодила безвізу.

"Серед тих політичних сил, які своїм голосуванням шкодили безвізу і підривали європейський курс України, була партія з такою красивою назвою "За майбутнє". Вона не шкодує грошей на рекламу. За чиє майбутнє вона бореться? За майбутнє Коломойського. На чиїх телеканалах? На каналах Коломойського. За чиї гроші вони зараз заклеїли всю країну? Ні, не за гроші Коломойського – за гроші вкладників "Приватбанку", за гроші з "Укрнафти". За ті понад п’ять мільярдів доларів, які він вивів з банку, а держава мусила компенсувати людям за рахунок коштів платників податків", – сказав Порошенко.

Політик зазначив, що його команда поставила край "цьому насосу, який викачував з України гроші".

"І зараз по всьому світу порушені кримінальні справи, і суди. Його розшукують за шахрайство і відмивання грошей. І тільки в Україні йому вибачили все. Тільки в Україні він порушив справу у суді по поверненню йому ПриватБанку. Це робиться під захистом і прикриттям Зеленського", – зауважив Порошенко.

П’ятий президент також зазначив, що "ініціатива" Зеленського щодо довічного ув’язнення корупціонерам перш за все мала б стосуватися Коломойського.

"Нас дуже турбує антизахідна та антиєвропейська риторика "За майбутнє". Уявіть, що вчора формальний лідер цієї "майбутності" Палиця, молодший партнер Коломойського, договорився до того, що мовляв і безвіз Україні не потрібен. І Захід, мовляв, висмоктує Україну. Така риторика запозичена в російській пропаганді проти України. Нас хочуть позбавити західної підтримки", – застеріг лідер "Європейської солідарності".

Він також нагадав про інтерв’ю Коломойського газеті "Ньюс-Йорк Таймс", в якому той заявив, що Україна має відмовитись від співпраці з МВФ та ЄС і взяти гроші у президента країни-агресорки Володимира Путіна. А пролита на війні кров, на думку Коломойського, "забудеться".

"Ми маємо все зробити для того, щоб не дати їм це забути, задля чого шість років Україна проливала кров. Ви хочете довірити своє майбутнє і майбутнє ваших дітей тим політикам, які душу й тіло поклали в кишеню Коломойського?", – наголосив Порошенко.

Він також зауважив, що Зеленському не допоможуть сумнівні маніпулятивні опитування, які суперечать законодавству.

"В офісі президента хтось сказав, що це опитування ніби і є демократія. Це – неправда і маніпуляція. Подібно тому, як шапіто з артистами-недоучками – не є високим мистецтвом, опитування від Зеленського не є демократія. Це – пропозиція "95 кварталу" довірливим виборцям ще раз зіграти в наперстки. Слідкуйте за руками!", – застеріг Порошенко.

"Настав час, коли влада має не ставити питання, а нести відповідальність. Не питати, а відповідати – і про витрати з короновірусного фонду, і про інше зроблене за півтора роки. І за незроблене – так само", – наголосив Порошенко.

"Проведення в день голосування "опитування" – це плюндрування Конституції України, європейських і міжнародних виборчих стандартів. Це шулерство", – наголосив лідер "Європейської солідарності".