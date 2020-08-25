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Порошенко назвав демократію в Білорусі питанням нацбезпеки України й звернувся до влади

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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Петро Порошенко

Лідер "ЄС" Петро Порошенко. (24tv.ua)

П’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко розкритикував нинішню українську владу за відсутність чіткої позиції щодо подій із протестами в сусідній Білорусі.

На його переконання, це шкодить не лише іміджу України, але й загрожує її національній безпеці. Думкою політик поділився під час телемарафону в ефірі українських телеканалів, передає пресслужба "ЄС".

"Мені здається, що українське керівництво ще перебуває у виборчих перегонах. У міжнародній політиці так не можна, є принципи. Є жахлива загроза, що Україна знову повертається в сумновідомі часи багатовекторності. Ні. На двох стільцях сидіти не можна. Ми йдемо до Європи? Приймайте європейські принципи свободи і демократії, зокрема виборчого процесу. Якщо вибори не відповідають критеріям ОБСЄ – скажіть про те, що вибори нечесні", – закликав керівництво держави Порошенко.

Він зазначив, що в цьому контексті не потрібно говорити про те, хто має бути президентом у Білорусі, адже це справа навіть не Європи, США чи Росії, а винятково білоруського народу. Однак, наголосив лідер "ЄС", стандарти виборів мають відповідати принципам демократії і волевиявлення.

"Йдеться про національну безпеку нашої держави. У нас майже 2 тис. км спільного кордону. І якщо Білорусь буде анексована Російською Федерацією, це означатиме, що і в Чернігові, і в Житомирі на наших кордонах стоятимуть російські окупаційні війська. І до Києва, і до західних кордонів України це буде 100-150 км. І це точно не відповідає національним інтересам України. Тому наша позиція – ми за те, щоб Білорусь зберегла свою незалежність, свій суверенітет", – заявив політик.

Він підкреслив, що нині відбувається повзуча анексія з боку Росії. Перешкодити їй зможе білоруський народ, однак і Україна має висловити йому свою чітку підтримку.

"Те, що 200-300 тисяч по всій країні, не боячись звірячого нападу ОМОНу, абсолютно божевільних дій силовиків, люди вийшли на вулицю і захищають демократію – хочу наголосити, кожен білорус це робить зокрема і в національних інтересах України. Бо в наших інтересах суверенна, незалежна, бажано європейська, але точно демократична держава", – підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко закликав владу Білорусі припинити насильство проти своїх громадян, звільнити політв’язнів і провести дострокові президентські вибори. Він зауважив, що Білорусь сповзає у вир хаосу та політичної невизначеності.

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УкраїнаПротести у БілорусіПартія "Європейська солідарність"Петро Порошенко
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