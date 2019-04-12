Порошенко назвав дату припинення вогню на Донбасі

Великоднє перемир'я на Донбасі, яке анонсував президент України Петро Порошенко, буде офіційно оголошене 18 квітня на Skype-конференції Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.

Про це глава української держави розповів в інтерв'ю вітчизняним телеканалам у Парижі, де відбулася його зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Перше, про що вдалося домовитися, 18 числа буде оголошено на Skype-конференції представниками контактної групи режим припинення вогню, який буде присвячений Великодню", – розповів Порошенко про результати переговорів із Макроном.

Петро Порошенко twitter.com/poroshenko

Російській стороні український президент пообіцяв "донести сигнали" для створення умов, які дозволять одразу після президентських виборів в Україні розпочати серйозні переговори в "нормандському форматі".

Сьогодні з Еммануель Макрона та Ангелою Меркель удалось досягті домовленості, что 18 квітня під час Skype-конференции трісторонньої контактної групи буде проголошено про Велікоднє припиненням вогню на Сході України. pic.twitter.com/77ErwYtC7g - Петро Порошенко (@poroshenko) 12 квітня 2019 р

Буде Звернення до РФ, Щоби вона забезпечен перший крок імплементації світу - Петро Порошенко (@poroshenko) 12 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко розповів, що домовився з лідерами Франції та Німеччини про проведення саміту "нормандського формату" після виборів в Україні.

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