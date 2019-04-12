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Порошенко назвав дату припинення вогню на Донбасі

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Великоднє перемир'я на Донбасі, яке анонсував президент України Петро Порошенко, буде офіційно оголошене 18 квітня на Skype-конференції Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України.

Про це глава української держави розповів в інтерв'ю вітчизняним телеканалам у Парижі, де відбулася його зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Перше, про що вдалося домовитися, 18 числа буде оголошено на Skype-конференції представниками контактної групи режим припинення вогню, який буде присвячений Великодню", – розповів Порошенко про результати переговорів із Макроном.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

twitter.com/poroshenko

Російській стороні український президент пообіцяв "донести сигнали" для створення умов, які дозволять одразу після президентських виборів в Україні розпочати серйозні переговори в "нормандському форматі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко розповів, що домовився з лідерами Франції та Німеччини про проведення саміту "нормандського формату" після виборів в Україні.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Белый господин
Белый господин
Не понимаю, почему нужно было ждать выборов, причём второго тура, чтобы объявить перемирие? Не верю я ему.
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Питон Каа
Питон Каа
А почему о перемирии на Донбассе Порошенко с Макроном договаривался? Макрон решает такие вопросы? На территории Украины? Или Порошенко соврал, или Макрон над ним поиздевался.
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Юг Руси
Юг Руси
"Первое, о чем удалось договориться, .............................. режим прекращения огня, который будет посвящен Пасхе." - всё-таки удалось договориться с хранцузом! Хоть Петька и сопротивлялся, но Микрон смог его убедить! 🤣
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