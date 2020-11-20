Порошенко напередодні Дня Гідності та Свободи: українці твердо переконані, що майбутнє країни – у членстві в ЄС

На відміну від нинішньої влади, мільйони українців, громадські діячі, журналісти, дипломати шанують і відзначають День Гідності та Свободи, оскільки чітко переконані, що майбутнє України – у членстві в ЄС.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час телемарафону в ефірі телеканалів "Прямий", "Еспресо" і "5 канал". Він наголосив, що вважає День Гідності та Свободи другим днем народження незалежної України.

"В українському народі вже на генетичному рівні присутня відмінність від того, що відбувається в Білорусі, від того, що відбувається в Росії. Ми інші – бо ми дуже високу ціну заплатили за наше право бути незалежними і за наше право бути європейськими", – наголосив Порошенко.

"Українці п`ять років пишалися тим, що ми рухаємося в Європу. Українці вірили в те, що врешті-решт ми набудемо повномаштабного членства в Європейському Союзі", – переконаний Порошенко.

"21 числа – і я дуже добре пам’ятаю цей день – українці вийшли не для того, щоб змінювати владу. Не для того, щоб вимагати підвищення рівня життя – це неправда. Українці вийшли, бо вони не згодні з тим, що у них забрали право рухатися в Європу, вважати себе європейським народом", – наголосив п’ятий президент.

"Чи підтримка європейського курсу за ці роки стала більша – чи менша? Більша. Що цьому сприяло? П`ять років реформ. Лише безвіз – згадайте, коли 11 червня 2017 року наша команда запроваджувала безвіз, що казали тоді наші критики. Вони казали – він нікому не потрібен, безвізом можуть скористатися тільки декілька тисяч осіб, а решта як сиділи, так і будуть сидіти по своїх хатах. І українці яскраво продемонстрували – ні", – констатував Порошенко.

"Я хочу дуже подякувати українському народові, 70% якого, незважаючи на тотальну кампанію фейкових новин, дискредитацію європейського і євроатлантичного напрямків, твердо переконані, що майбутнє України – у членстві в ЄС. Що безпека України – особливо після брутальної агресії Росії – є тільки в НАТО. Це потужне щеплення проти 70-річного обдурювання, отруєння нашої нації", – наголосив п’ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко зустрівся у Львові з родинами загиблих Героїв Небесної Сотні та засудив вторгнення силовиків до музею їх пам'яті. Він запевнив, що "ЄС" не дозволить знищити українство та пам'ять народу.