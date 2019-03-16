Порошенко наказав провести аудит "Укроборонпрому"

Президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО, згідно з яким буде проведено аудит "Укроборонпрому".

Про це повідомляє прес-служба президента. Так Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 6 березня "Про реформування оборонно-промислового комплексу і підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення".

Згідно з ним Кабмін протягом місяця повинен організувати із залученням міжнародних експертів аудит державного концерну "Укроборонпром" та підприємств - учасників цього концерну і за його результатами інформувати громадськість.

"РНБО також рекомендувала Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань провести перевірку і дати правову оцінку фактам, викладеним в засобах масової інформації, про порушення в сфері закупівель продукції, робіт, послуг оборонного призначення і за результатами поінформувати громадськість ", - сказано в повідомленні.

Також Кабмін повинен забезпечити проведення огляду оборонно-промислового комплексу.

"Уряду також доручено забезпечити усунення корупційних ризиків, підвищення рівня прозорості та посилення контролю з боку держави і громадськості за діяльністю Державного концерну" Укроборонпром "та інших державних підприємств оборонно-промислового комплексу", - відзначили в прес-службі.

Для цього уряд повинен вжити заходів щодо притягнення представників держав-партнерів до роботи наглядової ради "Укроборонпрому".

Петро Порошенко

"Крім того, Кабміну доручено опрацювати питання про доцільність утворення центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, з покладанням на цей орган окремих функцій з реалізації державної військово-промислової політики, управління об'єктами державної власності у відповідній сфері та контролю за їх діяльністю, в тому числі державним концерном "Укроборонпром", - від Відзначається в повідомленні.

Крім того, повинен бути розроблений і внесений на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до закону "Про державне оборонне замовлення", в якому передбачити підвищення рівня прозорості державних закупівель.

У той же час в Раду повинні подати законопроект про посилення відповідальності, в тому числі кримінальної, за невиконання або неналежне виконання державного оборонного замовлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що за фактом розкрадань в "Укроборонпрому" було відкрито десять кримінальних проваджень. У всіх фігурантів справи проведено обшуки.

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