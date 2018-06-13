УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

Порошенко нагородив Жебрівського, який подав у відставку

1.2тЧитати новину російською

Главу Донецької обласної державної адміністрації Павла Жебрівського, який подав у відставку, нагородили орденом князя Ярослава Мудрого.

Президент України Петро Порошенко підписав відповідний указ, повідомляє прес-служба глави держави.

"За значний особистий внесок у державне будівництво, багаторічне сумлінне служіння українському народові постановляю нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Жебрівського Павла Івановича - голову Донецької обласної державної адміністрації", - йдеться в указі №163/2018.

Новини
Відставка Жебрівського: стало відомо, куди піде глава Донеччини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про можливе наступника Жебрівського на посаді глави Донецької області .

Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "Обозреватель".

Тема
Новини Донецька і Донецької області
Особи
Павло ЖебрівськийПетро Порошенко
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкт
Донецька область
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги