Порошенко нагородив Жебрівського, який подав у відставку

Главу Донецької обласної державної адміністрації Павла Жебрівського, який подав у відставку, нагородили орденом князя Ярослава Мудрого.
Президент України Петро Порошенко підписав відповідний указ, повідомляє прес-служба глави держави.
"За значний особистий внесок у державне будівництво, багаторічне сумлінне служіння українському народові постановляю нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Жебрівського Павла Івановича - голову Донецької обласної державної адміністрації", - йдеться в указі №163/2018.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про можливе наступника Жебрівського на посаді глави Донецької області .
Читайте всі новини по темі "Новини Донецька і Донецької області" на сайті "Обозреватель".