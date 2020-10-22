Порошенко наголосив на загальнаціональній важливості голосування до Київради

У столиці України в критичні моменти вирішується доля усієї країни, тому голосування до Київради має загальнонаціональне значення. Водночас нинішня влада намагається залізти в кишені до успішних громад, а створення монобільшості у місцевій раді таке ж небезпечне, як і в парламенті.

Про це лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив у своєму відеозверненні до киян, нагадавши, що завдяки реформі децентралізації, ініційованій ним, бюджет столиці України зріс майже втричі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Достатньо озирнутися навкруги, щоби побачити, що наш рідний Київ став набагато кращим і більш комфортним. Відбулося це завдяки децентралізації, яку я ініціював і яку успішно впровадила наша команда. Саме вона дала місту небачений досі фінансовий ресурс. Рекордно збільшила бюджет Києва. Майже втричі. З 23 мільярдів в 2014 році до майже 62 мільярдів минулого року. Погодьтеся, за такі гроші міська влада могла би зробити і набагато більше", – вважає Порошенко.

"Але ключова проблема не в цьому. Президент і його "Слуги" дивляться на успіхи столичної громади. І їх давить зелена жаба. Вони постійно намагаються залізти у кишеню до громад. Розуміючи, що "пані мер" пролітає на своїй чарівній парасолі, – хочуть змінити закон про столицю. Забрати реальну владу в обраного вами міського голови. А віддати її – призначеному Президентом "смотрящему". Чи то з "Велюру", чи то з "Кварталу" – "какая разница?", – зауважив п'ятий президент.

Порошенко переконаний – права Києва треба захистити, і це серйозна боротьба, яка до снаги лише сильній політичній команді. "Яка має сильну фракцію у парламенті, де "Європейська Солідарність" вже не раз "вирубала" скажений принтер дилетантів. І сильна фракція в Київраді. Обидві фракції працюватимуть на Київ як одна команда. В тому числі і за моєї особистої участі", – наголосив лідер партії.

"Ми готові входити до більшості в Київраді і брати свою частину відповідальності за ситуацію в місті. Бо, якщо не ми, – є ризик, що таку більшість під тиском Банкової Голова утворить разом із "Слугами" та ОПЗЖ", – застеріг Порошенко.

"І підтримувати варто саме ту політичну силу, яка здатна захищати від повзучого промосковського реваншу не лише столицю, а всю Україну. І це – "Європейська Солідарність", – переконаний лідер партії.

"Європейська Солідарність" поважає ваш вибір міського голови. Хто б не був вашим обранцем в мери, не варто віддавати усю владу в одні руки. Яка шкода від монобільшості, ви бачили на прикладі Верховної Ради", – зазначив п’ятий Президент.

"Наше завдання в Київраді – захищати киян та допомагати вам. А міського голову, міську владу – контролювати та тримати в тонусі. Тому прошу вас на виборах до Київради голосувати за "Європейську Солідарність". Це пропозиція "два в одному". З одного боку, фахові і досвідчені управлінці для міста, з іншого – українські проєвропейські патріоти України", – сказав Порошенко.

"Європейський Київ – європейський вибір – "Європейська Солідарність". Голосуйте за Київ. Думайте про Україну!" – підсумував лідер партії.

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