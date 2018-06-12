Порошенко нагадав Трампу про Будапештський меморандум

Президент України Петро Порошенко висловив надію, що США врахують недоліки всіх укладених раніше договорів про ядерне роззброєння, даючи свої гарантії безпеки КНДР.

Так, в своєму Twitter глава держави в контексті гарантій безпеки США при денуклеаризації Північної Кореї згадав Будапештський меморандум, одним з гарантів якого були США.

Згідно з цим документом Україна відмовилася від свого ядерного озброєння, понадіявшись на гарантії безпеки Росії, яка згодом розв'язала збройні дії на Донбасі і анексувала Крим.

"Сподіваюся, що гарантії безпеки США щодо денуклеаризації на (Корейському) півострові будуть належним чином враховувати недоліки Будапештського меморандуму по Україні", - написав він.

Вітаю результати історичної зустрічі президента США з лідером КНДР у Сінгапурі. Завдяк рішучому лідерству Президента Трампа шлях до встановлення миру на корейських півострові ніні Вже НЕ є таким Неможливо. - Петро Порошенко (@poroshenko) 12 червня 2018 р.

Сподіваюсь, что безпекові гарантії з боку США у зв'язку з денуклеарізацією півострову врахують Недоліки Будапештського меморандуму относительно безпекової гарантій Україні. - Петро Порошенко (@poroshenko) 12 червня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери США і КНДР за підсумками зустрічі в Сінгапурі підписали підсумкову угоду про визнання досягнутого на саміті прогресу. Пізніше були опубліковані чотири основні тези угоди.