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Порошенко нагадав Трампу про Будапештський меморандум

2.4тЧитати новину російською

Президент України Петро Порошенко висловив надію, що США врахують недоліки всіх укладених раніше договорів про ядерне роззброєння, даючи свої гарантії безпеки КНДР.

Так, в своєму Twitter глава держави в контексті гарантій безпеки США при денуклеаризації Північної Кореї згадав Будапештський меморандум, одним з гарантів якого були США.

Згідно з цим документом Україна відмовилася від свого ядерного озброєння, понадіявшись на гарантії безпеки Росії, яка згодом розв'язала збройні дії на Донбасі і анексувала Крим.

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"Сподіваюся, що гарантії безпеки США щодо денуклеаризації на (Корейському) півострові будуть належним чином враховувати недоліки Будапештського меморандуму по Україні", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери США і КНДР за підсумками зустрічі в Сінгапурі підписали підсумкову угоду про визнання досягнутого на саміті прогресу. Пізніше були опубліковані чотири основні тези угоди.

Особи
Дональд ТрампПетро Порошенко
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andrei andrei
andrei andrei
Петя что, со стакана временно слез? Писатель хренов... Постит в авральном режиме всякую чушню в надежде на то, что твиттер все стерпит?:-)
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