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16 березня • оновлено в 11:55
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Порошенко нагадав про річницю "референдуму" у Криму

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Цивілізований світ ніколи не визнає результатів так званого "референдуму" у Криму 16 березня 2014 року та анексії українського півострова Російською Федерацією.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Він нагадав, що шість років тому російський агресор влаштував на нашій кримській землі свій незаконний "референдум".

"Під дулами російських автоматів відбулося показове знущання з українського суверенітету і територіальної цілісності. На весь світ Кремль продемонстрував свою зневагу до міжнародного права і принципів добросусідства. І отримав законне покарання, яке і сьогодні стримує його ворожі апетити, а також невпинно наближає день повернення Криму під український суверенітет!", – написав Порошенко.

"Крим – це Україна!" Порошенко потужно нагадав про річницю "референдуму" на півострові

Він зауважив, що цивілізований світ не визнав і не визнає результати голосування на незаконному російському "референдумі", як і не визнає незаконної анексії Росією українського півострова.

"Глибоко вдячний всім нашим міжнародним партнерам за незламну позицію невизнання незаконної анексії Криму, протидію повзучій окупації акваторій Чорного і Азовського морів та тверду підтримку української боротьби за відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Наша боротьба триває. Крим – це Україна!", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рівно шість років тому, 16 березня 2014 року, в контрольованій російськими військовими Автономній Республіці Крим було проведено незаконний референдум про приєднання півострова до Росії.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Исторически МОЩНЫЙ пендаль Пороху, открыл новый период истории Крыма!!!
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0
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Сегодня шестая годовщина Крымского Референдума. Это было поистине историческое событие. Наконец то в Крыму волей его жителей была исправлена ошибка допущенная в 1954 году
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Макарский Александр
Макарский Александр
Со святом вас,братья-украинцы! Стрыбайте дальше и выше,а то Одещина и Харькивщина чекают возврата в родную гавань
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6
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