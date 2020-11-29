Порошенко нагадав політикам про "уроки Вільнюса", що стали кінцем для Януковича

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. нагадав, що 7 років тому на Вільнюському саміті "Східного партнерства" Янукович відмовився укласти Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

"У цей день, рівно 7 років тому на Вільнюському саміті "Східного партнерства" людина, обрана президентом України, вирішила піти супроти волі власного народу, проігнорувати суспільний консенсус щодо європейського майбутнього нашої держави та зрадити нас на користь Росії.

Відмова укласти Угоду про асоціацію з Євросоюзом – попри надзвичайні очікування більшості українців, та відверті загравання з Кремлем стали початком кінця режиму Януковича", – сказав Порошенко.

Лідер політсили зауважив, що патріотичний імунітет України тоді спрацював на відмінно і дотепер є чітким нагадуванням всім політичним силам в Україні. Петро Порошенко наголосив про те, що "Уроки Вільнюсу" має пам’ятати кожен можновладець та політик, який пов’язує своє майбутнє із суверенною, незалежною, європейською Україною.

"Особливо, якщо знову захочеться домовитись із Кремлем за спиною в українців, або продати європейські цінності та демократичне майбутнє української нації за кубометр газу, кіловат дешевої російської енергії чи токсичні кремлівські кредити.

Про всяк випадок завжди тримаю напоготові саме ту ручку, яку не наважився застосувати колишній злочинний режим у Вільнюсі, спробувавши звернути Україну з омріяного європейського та євроатлантичного інтеграційного шляху.

Вірю, що колись нею ми ще підпишемо домовленості про інтеграцію України і до ЄС, і до НАТО. Йдемо своїм шляхом!", – сказав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко передав українським лікарням перші 12 кисневих концентраторів. Він запевнив, що до кінця року буде отримано ще близько 40 таких апаратів і вони будуть передані у медичні заклади по всій країні.