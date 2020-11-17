Порошенко на зустрічі з підприємцями розкритикував "локдаун вихідного дня"

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у Рівному зустрівся із місцевими підприємцями. Він розкритикував бездумне запровадження так званого "локдауну вихідного дня", через який підприємці вийшли під стіни Верховної Ради.

Як повідомила пресслужба політсили, він зазначив, що чинна влада не розуміє потреб бізнесу в Україні.

"Влада не розуміє, що таке платити зарплату, оренду, що таке утримувати колектив. Вони кажуть – "так на Заході теж оголошують локдаун". Так. Тільки там уряд виплачує заробітну платню людям. Вони кошти заплатити забули, а локдаун вихідного дня запровадили", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко наголосив, що необхідно терміново переглянути запровадження реєстраторів розрахункових операцій і скасувати обтяжливі для підприємців вимоги при застосуванні РРО.

"Перше, що ми вимагали – поверніться до моделі оподаткування бізнесу, яку ми запроваджували 5 років тому. Скасувати треба їхню спробу запровадити РРО для суб’єктів малого та cереднього бізнесу, для ФОПів – хоча б на період коронавірусу і реабілітаційного періоду після нього", – наголосив Порошенко.

"Повернути право тим, хто на спрощеній системі оподаткування, вести облік так, як їм комфортно. Зараз не час відмовлятися від книг обліку, запроваджувати програму. Бо якщо програма збилася – хто в цьому винен? Вони пропонують штрафувати підприємця", – зауважив Порошенко.

"Треба переходити на податок на виведений капітал. Ми маємо це зробити. Тому що це є єдина можливість вийти з кризи. Якщо людина не виводить дивіденди, а інвестує – чому вона з цього має платити податок? Вона створює робочі місця. Це розповсюджена практика – від Туреччини до Естонії", – констатував Петро Порошенко.

Він також закликав запровадити дворічний мораторій на збільшення ставок податків і зборів. І відновити норму щодо неможливості внесення змін до річного плану-графіку планових перевірок платників податків.

Порошенко вважає необхідним скасувати дискримінаційні та корупційні норми проекту 1210, який вже став законом, щодо прав податківців на власний розсуд визначати бізнесмена порушником закону, а також вимоги доводити, чому він здійснює ту чи іншу діяльність. "Одним із головних моїх досягнень є те, що ми діяли в системі презумпції невинуватості підприємця. Не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності підприємець, якщо не пройдена вся процедура. Вони прибрали всю процедуру оскарження – і якщо податківець вважає, що підприємець винний, – все", – обурився Порошенко.

"Наступна позиція – ухваліть наш закон про бюро фінансової безпеки. Щоб забрати право на гарматний постріл підходити до бізнесу прокураторі, СБУ, поліції, податківцям – всім. А там сидять аудитори, і без "маски-шоу" не доплатив – прийшли перевірили – заплати! Але ніхто тебе не "доїть"! Інакше ми є неконкурентоздатними. А в умовах коронавірусу конкуренція зростає", – сказав Петро Порошенко.

Він також пропонує знизити з 18% до 5% (до ставки єдиного податку) податок від надання в оренду приміщень – це дозволить вивести доходи з тіні. "Люди не мають боятися держави", – наголосив п’ятий президент.

"Ми – єдина політична сила, яка глибоко розуміє, відчуває і бореться за вирішення проблем підприємців, малого і середнього бізнесу. Чому? Тому що це середній клас. Середній клас – це той, хто захистить демократію", – підсумував лідер "Європейської Солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардепи спеціально провалили голосування щодо законопроєкту для фізичних осіб-підприємців (ФОП), щоб розробити новий.