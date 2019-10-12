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12 жовтня • оновлено в 17:05
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Порошенко на засіданні асамблеї НАТО назвав 7 кроків для уникнення пастки Кремля

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П’ятий президент України, голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв участь у засіданнях Політичного комітету та Комітету з питань безпеки і оборони Парламентської асамблеї НАТО у Лондоні.

Про це повідомляє пресслужба політсили. Порошенко подякував за надійну підтримку України з боку союзників Північноатлантичного альянсу у питанні протидії триваючій агресії Кремля проти нашої держави.

Лідер "Європейської Солідарності" наголосив на пріоритетних семи кроках, необхідних для уникнення пастки Кремля для України на Донбасі.

Порошенко на засіданні асамблеї НАТО назвав 7 кроків для уникнення пастки Кремля

Пресслужба ЄС

“Формула Штайнмаєра”, в її погодженому вигляді, є надзвичайно небезпечною, якщо її розглядати у відриві від “дорожньої карти” виконання Мінських домовленостей. Її визначальними елементами, серед іншого, мають бути виведення російських військових, техніки та зброї, роззброєнням незаконних воєнізованих формувань, перехід українсько-російської ділянки кордону під контроль України.

Підкреслено, що вже сьогодні Україна де-факто захищає східний кордон Північноатлантичного альянсу.

Закликано до початку предметної дискусії на рівні союзників щодо перспектив надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі у світлі Саміту НАТО у Лондоні у грудні 2019 року.

Голова "Європейської Солідарності" наголосив, що його партія буде і надалі надійно стоятиме насторожі ефективного втілення курсу євроатлантичної інтеграції держави, пріоритетність якого є вимогою Конституції України.

Члени комітетів відзначили значний внесок Порошенка у процесі реформування України та інтеграції країни з Європейським Союзом та НАТО.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність" НАТО
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Позвали посидеть на заседании какого то комитета...Как рухнул уровень))
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