Порошенко на засіданні асамблеї НАТО назвав 7 кроків для уникнення пастки Кремля

П’ятий президент України, голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв участь у засіданнях Політичного комітету та Комітету з питань безпеки і оборони Парламентської асамблеї НАТО у Лондоні.

Про це повідомляє пресслужба політсили. Порошенко подякував за надійну підтримку України з боку союзників Північноатлантичного альянсу у питанні протидії триваючій агресії Кремля проти нашої держави.

Лідер "Європейської Солідарності" наголосив на пріоритетних семи кроках, необхідних для уникнення пастки Кремля для України на Донбасі.

Пресслужба ЄС

“Формула Штайнмаєра”, в її погодженому вигляді, є надзвичайно небезпечною, якщо її розглядати у відриві від “дорожньої карти” виконання Мінських домовленостей. Її визначальними елементами, серед іншого, мають бути виведення російських військових, техніки та зброї, роззброєнням незаконних воєнізованих формувань, перехід українсько-російської ділянки кордону під контроль України.

Підкреслено, що вже сьогодні Україна де-факто захищає східний кордон Північноатлантичного альянсу.

Закликано до початку предметної дискусії на рівні союзників щодо перспектив надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі у світлі Саміту НАТО у Лондоні у грудні 2019 року.

Голова "Європейської Солідарності" наголосив, що його партія буде і надалі надійно стоятиме насторожі ефективного втілення курсу євроатлантичної інтеграції держави, пріоритетність якого є вимогою Конституції України.

Члени комітетів відзначили значний внесок Порошенка у процесі реформування України та інтеграції країни з Європейським Союзом та НАТО.

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