Порошенко – на захист мовного закону: реваншисти воюють із самою Україною

Спроби скасувати Закон України "Про функціонування української мови як державної" є не чим іншим, як війною реваншистів проти України. Адже цей закон не порушує Конституцію України та права її громадян і заважає лише державі-агресору - Російській Федерації, яка вже 7 рік воює з Україною.

Про це п’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив у зверненні, опублікованому на сайті політсили.

"Cпочатку вони прийшли за волонтерами і ветеранами. Потім — за бойовими генералами і політиками-державниками. Вони крізь пальці дивляться на диверсії п’ятої колони, зате переслідують тих, хто боронив і боронить країну. Хто захищав і захищає цінності. Кілька тижнів тому ми дізналися про кримінальну справу щодо Томосу. Сьогодні прийшли по мову. Реваншисти атакують її через Конституційний суд", – заявив Порошенко.

Він підкреслив: кампанію проти мовного закону очолили представники "Опозиційної платформи "За життя", за підтримки частини монобільшості.

"На чолі атаки на українську — ОПЗЖ. Їм допомагають — окремі "Слуги народу" з високою концентрацією ідеологічної скловати. Впевнений, що люди, які воюють з нашою мовою, воюють із самою Україною. Адже в суспільстві розвиток і захист нашої мови не створює проблем. Проблему це питання становить лише для країни-агресора", - переконаний п’ятий президент.

Він також підкреслив, що чинний закон про українську мову повністю відповідає Конституції і не порушує прав жодної з категорій громадян України.

"При створенні мовного закону ми врахували думки всіх зацікавлених сторін, які сповідують державну політику. Єдина думка, яку ми не збиралися враховувати, — це думка Москви. Переконаний, що закон про мову цілком та повністю відповідає Конституції України і поважає права людей. Тут — одна із головних червоних ліній, порушення якої є наріжним питанням національної безпеки", - резюмував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні знову почали розхитувати "мовне питання". Так, з 7 липня Конституційний Суд України вивчає відповідність закону "Про функціонування української мови як державної" положенням Конституції України. Робить КСУ це за поданням 51 депутата Верховної Ради переважно від ОПЗЖ та "Слуги народу". Свою позицію щодо важливості української мови як єдиної державної висловили у РНБО: секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що впровадження російської як другої державної мови в Україні є неприпустимим. Бурхливе обурення спроби скасувати мовний закон викликали і серед користувачів українського сегменту Фейсбуку.