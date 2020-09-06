Порошенко на віче підтримав Олега Синютку на посаду міського голови Львова

На багатотисячному віче в центрі Львова кандидатом на посаду міського голови від партії "Європейська солідарність" було оголошено народного депутата України Олега Синютку.

Лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко у своїй промові наголосив, що місцеві вибори у Львові і на Львівщині надзвичайно важливі для всієї України. Бо саме Львів є серцем українства, а львів’яни завжди першими ставали на захист державності.

"Вибори міського голови – це аж ніяк не місцеві вибори. Бо саме від позиції Львова залежить цілісність України. І сторіччями Львівщина це доводила не раз. Саме від позиції львів’ян залежить відсіч федералізації. Саме від вас залежить захист реформи децентралізації, яка була започаткована нашою командою", – наголосив Порошенко.

"І українська мова, і наші закони про розвиток освіти потребують вашої позиції. Щоб Львів не мовчав. І міська влада не мовчала", – зауважив Петро Порошенко.

"Отже, місцеві вибори у Львівській області і міські вибори у Львові – це не тільки про каналізацію. Не тільки про ліфти. Не тільки про поточний ремонт доріг і вуличне освітлення. І навіть не тільки про сміття", – переконаний лідер "Європейської солідарності".

Петро Порошенко у Львові

"Міські вибори у Львові і місцеві вибори на Львівщині – це про Україну. Про її волю, про її народ, про її честь, про її славу", – наголосив п’ятий президент України.

"І тому лідером Львова має бути загальнонаціональний лідер, який представляє єдину загальнонаціональну проукраїнську політичну силу", – переконаний Петро Порошенко.

Олег Синютка у виступі презентував своє бачення розвитку Львова і перетворення його на потужний європейський центр науки, освіти, технологій, туризму, а головне – на світовий центр українства, який матиме авторитет і повагу на міжнародній арені.

"Настав час Львова! Він знову стане осередком науки й освіти і зможе реалізувати свій потенціал. Львів поверне собі технологічну славу. Вироблене у Львові буде знаком якості у Європі та у світі. Ми маємо розвинути туризм іншої якості – для наукових конференцій і бізнес-форумів. Нам потрібен інший статус: якщо ти не був у Львові – ти не бачив Європи", – зазначив Олег Синютка.

"Львів має бути партнером Праги, Бухареста, Відня, Варшави і всіх тих столиць, де люди поважають один одного, де пишаються тим, що живуть у такому славетному місці", – переконаний Олег Синютка.

"Без Львова немає України. І Львів переможе", – наголосив Олег Синютка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що санкції, які російська влада запровадила проти нього та низки українських депутатів, – це як знак якості та нагорода за захист державних інтересів України.