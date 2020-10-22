Порошенко на Хортиці закликав не голосувати за проросійські партії

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко попередив, що проросійські сили планують зайти у місцеві ради у південних та східних областях України при повному потуранні влади.

Під час виступу перед прихильниками на Хортиці у Запоріжжі у четвер, 22 жовтня, політик зазначив, що "верхівка Опоплатформи – недруги України".

"Можливо, не всі виборці розуміють – не хочу образити простих людей, але верхівка Опоплатформи – це недруги України, це п’ята російська колона. І на їхніх же каналах ви можете бачити, як вони плазують перед Путіним, руку йому цілують – у найлютішого ворога України", – зауважив Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" зазначив: "Єдину проукраїнську політичну силу, парламентську опозицію, здатну боротися з Росією, ОПЗЖ остервеніло атакує, починаючи з мене особисто і всю нашу команду за наказом свого московського "верховного головнокомандувача".

"Слуга народу" вже заявив про те, що вони будуть на сході формувати коаліцію з ОПЗЖ", – нагадав Порошенко.

Він нагадав, що опитування громадської думки продемонстрували, що "Європейська солідарність" стане практично єдиною політичною силою, яка гарантовано проходить до Запорізької обласної і міської ради.

"Тому не змарнуйте свій голос, не дайте розпорошити його на будь-які інші політичні проекти. Бо ви думаєте, що ви не будете голосувати за них, а насправді ваш голос піде ОПЗЖ або "Слугам". Ми є ядром, навколо якого гуртуються проєвропейські патріотичні сили в усіх областях сходу і півдня України. Так є в Харкові, в Одесі, так і в Запоріжжі – тут є наша потужна, сильна проукраїнська команда", – зазначив п’ятий президент.

"Наші кандидати – це фахові управлінці, кандидати наук, аграрії, ветерани АТО, волонтери, громадські діячі, меценати, лікарі – і серед них немає клоунів", – резюмував Порошенко.