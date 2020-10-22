Порошенко на Хортиці закликав не голосувати за проросійські партії

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Політика
1,2 т.
Порошенко на Хортиці закликав не голосувати за проросійські партії

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко попередив, що проросійські сили планують зайти у місцеві ради у південних та східних областях України при повному потуранні влади.

Під час виступу перед прихильниками на Хортиці у Запоріжжі у четвер, 22 жовтня, політик зазначив, що "верхівка Опоплатформи – недруги України".

"Можливо, не всі виборці розуміють – не хочу образити простих людей, але верхівка Опоплатформи – це недруги України, це п’ята російська колона. І на їхніх же каналах ви можете бачити, як вони плазують перед Путіним, руку йому цілують – у найлютішого ворога України", – зауважив Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" зазначив: "Єдину проукраїнську політичну силу, парламентську опозицію, здатну боротися з Росією, ОПЗЖ остервеніло атакує, починаючи з мене особисто і всю нашу команду за наказом свого московського "верховного головнокомандувача".

"Слуга народу" вже заявив про те, що вони будуть на сході формувати коаліцію з ОПЗЖ", – нагадав Порошенко.

Він нагадав, що опитування громадської думки продемонстрували, що "Європейська солідарність" стане практично єдиною політичною силою, яка гарантовано проходить до Запорізької обласної і міської ради.

"Тому не змарнуйте свій голос, не дайте розпорошити його на будь-які інші політичні проекти. Бо ви думаєте, що ви не будете голосувати за них, а насправді ваш голос піде ОПЗЖ або "Слугам". Ми є ядром, навколо якого гуртуються проєвропейські патріотичні сили в усіх областях сходу і півдня України. Так є в Харкові, в Одесі, так і в Запоріжжі – тут є наша потужна, сильна проукраїнська команда", – зазначив п’ятий президент.

"Наші кандидати – це фахові управлінці, кандидати наук, аграрії, ветерани АТО, волонтери, громадські діячі, меценати, лікарі – і серед них немає клоунів", – резюмував Порошенко.

УкраїнаМісцеві вибори в Україні 2020Партія "Європейська солідарність"Петро Порошенко