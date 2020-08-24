Порошенко: на 30-річчя Незалежності має бути парад, якщо влада не захоче – ми її змусим

Наступного року виповнюється 30 років Незалежності – і цього дня неодмінно має відбутися військовий парад. Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив під час виступу на багатотисячному мітингу на Європейській площі, який відбувся після велелюдного Маршу Незалежності. Деталі промови Порошенка повідомляє сайт "Європейської солідарності".

Порошенко зауважив, що Зеленський боїться української армії, і саме цей страх стоїть за небажанням проводити парад.

"Я розумію, що біля вагону Сердючки йому комфортніше, ніж біля танку. Там йому не так лячно. Він не розуміє значення параду ні для самих військових, ні для справжніх українців, ні для нашого суспільства. Бо сильні ми не тільки бронею, але й нашим потужним духом перемоги, який ми демонстрували й будемо продовжувати демонструвати", – переконаний Порошенко.

П’ятий президент України закликав свого наступника припинити "ховатися від армії" і "зневажати її".

"Досить боятися армії! Досить ховатися від неї! Досить приховано зневажати її! Досить ухилятися від виконання обов’язків Верховного Головнокомандувача!" – закликав Порошенко.

На думку політика, власне тридцятиріччя Україна має зустріти у 2021-му справжнім військовим парадом.

"Усєх бамбіть" не треба. Але наступного року у день тридцятої річниці Незалежності має бути великий військовий парад. З технікою, з авіацією, з найкращими в світі воїнами, з ветеранами, з добровольцями", – переконаний Порошенко.

"Не зробить влада сама – ми придумаємо, як її примусити. Бо дехто в армії не служив, а в армії кажуть: "Не можеш – навчимо, не хочеш – заставимо", – попередив лідер "Європейської солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьогодні в центрі Києва відбувся багатотисячний Марш Незалежності, в якому взяли участь десятки тисяч ветеранів, родичів загиблих героїв російсько-української війни, волонтерів, громадських активістів, політиків і громадських діячів. На чолі колони ветеранів війни на Донбасі пройшов Петро Порошенко з дружиною.

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