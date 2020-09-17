Порошенко: коаліція "Слуг" і ОПЗЖ руйнує безвізовий режим з ЄС

Партія "Європейська Солідарність" закликала переглянути рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП, яке поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом, та провести прозорий конкурс.

Про це у відеозверненні заявив лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко, наголосивши, що безвіз це не просто можливість вільно пересуватися Європою, це – символ цивілізаційного вибору українців. Наводимо текст звернення:

"В Європарламенті заговорили про загрозу скасування безвізу для України. Це таке ввічливе попередження Банковій, яка останніми тижнями буквально трощить незалежну антикорупційну структуру.

Робить це влада не лише для того, щоби надійно прикривати корупційні злочини "Слуг". Кожного з них до Верховної Ради заведено під особисті гарантії Зеленського, і за всіх він несе свою персональну відповідальність.

Протягом кількох років виборюючи безвіз, ми розуміли, що йдеться не лише про зручний спосіб вільного пересування для десятків мільйонів українців. Йдеться про наш з вами цивілізаційний вибір, про безпрецедентне зближення України з Євросоюзом, яке забезпечила наша команда.

Ставити під загрозу безвіз – це значить сприяти поверненню України у сферу впливу Росії. І байдуже, робить це влада за злим умислом чи по глупоті своїй – на рівень загрози це вже аж ніяк не впливає. В обох випадках результатом є повзучий промосковський реванш.

Показово, що формування кишенькової комісії для фіктивного конкурсу з обрання керівництва САП відбулося спільним голосуванням коаліції із "Слуг", ОПЗЖ Медведчука.

"Європейська Солідарність" вимагає переглянути сьогоднішнє рішення Верховної Ради про формування конкурсної комісії щодо САП. І проведення прозорого конкурсу, – такого, як свого часу забезпечили ми для обрання керівництва Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищого антикорупційного суду.

Зі свого боку в діалозі з нашими міжнародними партнерами я зроблю все від мене залежне, щоби українці не потерпали через власну владу. Безвіз є і буде! Ми не для того його виборювали, щоби дозволити комусь знищити один із найбільших здобутків, символ того, що ми є частина європейської цивілізації.

А от кого слід позбавити безвізу, так персонально тих народних депутатів, які сьогодні голосували за постанову по Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Хай сидять вдома в закапелках свого кварталу і не зазіхають на права і свободи українців", – наголосив Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури представники США, країн ЄС та міжнародні експерти заявили про загрозу для безвізового режиму України з ЄС.