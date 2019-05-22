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/Політика

Порошенко каже, що справи проти нього відкривають за скаргами ворогів України

9.9тЧитати матеріал російською

Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що розслідування, в яких він фігурує, були розпочаті за скаргами ворогів України.

Так прокоментував політик звинувачення у свій бік у середу, 22 травня, на Книжковому арсеналі в Києві. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами екс-президента, кримінальні переслідування ознаменували початок парламентської виборчої кампанії.

"Я дуже уважно стежу за тими звинуваченнями, які виходять не від моїх ворогів, а від ворогів України", – сказав він.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Україна.ру

За словами Порошенка, він не дозволить покласти на владу України відповідальність за нібито здійснену "провокацію", в результаті якої українські кораблі потрапили в полон Росії.

Екс-президент заявив, що готовий відповідати на звинувачення з приводу того, що він нібито натиснув на когось, щоб українська церква отримала Томос.

Порошенко також розповів про подання, в якому його звинуватили в тому, що дозволивши контрнаступ ЗСУ, в результаті якого було звільнено 2/3 окупованого Донбасу, він скоїв злочин проти України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури почали розслідувати правомірність дій Порошенка.

Справу завели після зустрічі керівника САП Назара Холодницького і колишнього власника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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А! Кругом враги! Украина в огне! Кто выбрал зеленского - чемодан, вокзал, Россия! Вас, отщипенцев, тут никто не держит! Нам не нужны референдумы, мы и без вашего ватного мнения как-нибудь разберёмся.
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
да не дарагой,вот переворот был делом рук врагов.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Вернувшийся беглец Портнов объединил свои усилия с Шуфричем и они вместе закидали правоохранительные органы Украины заявлениями о совершенных Петей Порошенко преступлениях. Это была старая заготовка и она сработала, пусть теперь Порошенко "благодарит" своего ставленника Ю.Луценка, который за все время руководства ГПУ, так и не удосужился повыгонять с насиженных мест прокурорский планктон, который прочно врос в фундамент прокуратуры и остаётся недвижимым независимо от смены президентов и власти в стране. А теперь этот планктон, переживший Порошенко, начнет рвать его и его бизнес, и там есть чем поживиться.
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Как говорят в таких случаях: так неужели ребята зря погибли на майдане от рук кровожадного агрессора Путина?
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