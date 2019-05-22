Порошенко каже, що справи проти нього відкривають за скаргами ворогів України

Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що розслідування, в яких він фігурує, були розпочаті за скаргами ворогів України.
Так прокоментував політик звинувачення у свій бік у середу, 22 травня, на Книжковому арсеналі в Києві. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За словами екс-президента, кримінальні переслідування ознаменували початок парламентської виборчої кампанії.
"Я дуже уважно стежу за тими звинуваченнями, які виходять не від моїх ворогів, а від ворогів України", – сказав він.
Петро Порошенко
Україна.ру
За словами Порошенка, він не дозволить покласти на владу України відповідальність за нібито здійснену "провокацію", в результаті якої українські кораблі потрапили в полон Росії.
Екс-президент заявив, що готовий відповідати на звинувачення з приводу того, що він нібито натиснув на когось, щоб українська церква отримала Томос.
Порошенко також розповів про подання, в якому його звинуватили в тому, що дозволивши контрнаступ ЗСУ, в результаті якого було звільнено 2/3 окупованого Донбасу, він скоїв злочин проти України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури почали розслідувати правомірність дій Порошенка.
Справу завели після зустрічі керівника САП Назара Холодницького і колишнього власника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова.
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