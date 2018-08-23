"Понад чотири року тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. Тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані. Не важлива і образність заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко.

Шкодую, що породив завищені очікування. Щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилась. Прошу за це вибачення.

Це для мене серйозний урок обережного і відповідального ставлення до своїх слів і обіцянок, чесного і відвертого".

Новини Порошенко з армією зробили диво

Это слова президента Петра Порошенко. Давно ничего о нём не пишу и не говорю. И за многое его можно справедливо критиковать, но именно такие его поступки дают мне повод уважать его и относиться к нему с лояльностью.

Это очень достойный шаг зрелого состоявшегося человека, пусть и сделанный несколько запоздало. Главное, что нашёл в себе силы, переборол присущий его должности гонор и извинился перед своим народом. Респект.