Порошенко ініціював зміни правил отримання громадянства

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про громадянство.

Про це в понеділок на засіданні погоджувальної ради парламенту повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

За її словами, проект закону №8156 передбачає додаткові підстави для надання та відмови в наданні громадянства України, з огляду на територіальне походження людини, а також на факт вчинення ним злочину і засудження в Україні до позбавлення волі, передає УП.

Крім того в законі уточнюються повноваження державних органів, що займаються питаннями надання українського громадянства, в частині перевірки підстав для отримання громадянства, узгодження або оформлення.

Зазначимо, що на сайті ВР законопроект поки відсутній.

Нагадаємо, раніше відома письменниця Оксана Забужко назвала нову умову отримання громадянства України.