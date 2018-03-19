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Порошенко ініціював зміни правил отримання громадянства

3.3тЧитати новину російською

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про громадянство.

Про це в понеділок на засіданні погоджувальної ради парламенту повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

За її словами, проект закону №8156 передбачає додаткові підстави для надання та відмови в наданні громадянства України, з огляду на територіальне походження людини, а також на факт вчинення ним злочину і засудження в Україні до позбавлення волі, передає УП.

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Крім того в законі уточнюються повноваження державних органів, що займаються питаннями надання українського громадянства, в частині перевірки підстав для отримання громадянства, узгодження або оформлення.

Зазначимо, що на сайті ВР законопроект поки відсутній.

Нагадаємо, раніше відома письменниця Оксана Забужко назвала нову умову отримання громадянства України.

Особи
Петро ПорошенкоІрина Луценко
Місце
Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
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