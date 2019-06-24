Порошенко їде на зустріч із колективом "Прямого" каналу — ЗМІ

Колектив "Прямого" каналу о 13:00 зібрали на зустріч із власником каналу Володимиром Макеєнком.

Про це "Детектор медіа" повідомило джерело із "Прямого каналу". "Главком" має у своєму розпорядженні інформацію, що на зустріч запросили і п1ятого президента України Петра Порошенка, якого канал підтримував під час передвиборчої кампанії.

Петро Порошенко Сайт президента України

За словами джерела "Главкому", Макеєнко занепокоєний, що канал можуть відібрати в інтересах Віктора Медведчука.

"Поява Порошенка пояснюється тим, що його команда налаштована захищати журналістський колектив від такої спроби, а також від руйнації каналу зсередини", —пояснило джерело на каналі.

Як повідомило джерело "Главкома", Медвечуком дійсно розробляється план повної інформаційної експансії по усіх інформаційних каналах, застосовуючи методи силового тиску. "І тут важливо отримати підтримку тих політиків, які можуть цього не допустити", — розповіло джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно телеканал Zik купив соратник скандального політика-опозиціонера Віктора Медведчука нардеп Тарас Козак. Після цього працівники каналу почали звільнюватися.

Також нещодавно український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон повідомив, що припиняє свою співпрацю із телеканалом Медведчука "112 Україна". Про вихід оголосила і його дружина Олеся Бацман.

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