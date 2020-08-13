Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, у другий тур знову вийшли б п'ятий президент Петро Порошенко та чинний глава держави Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Центром SOCIS з 21 по 28 липня.

Згідно з результатами, серед тих, хто визначився і піде на вибори, за Зеленського готові віддати голоси 33,4%, за Порошенка – 17,8%.

Порошенко і Зеленський знову вийшли б у другий тур виборів socis.kiev.ua

За Юрія Бойка готові проголосувати 15,7%, за Юлію Тимошенко – 8,8%. Ігор Смешко – 7%, Анатолій Шарій та Олег Ляшко – по 2,9%, Андрій Білецький – 1,0%, інший кандидат – 10,5%.

Результати опитування Центру Разумкова та SOCIS socis.kiev.ua

Водночас, опитування показало, що 57,9% опитаних підтримують вступ України до Європейського Союзу, 26,9% – проти. 47,7% опитаних готові проголосувати за вступ України до НАТО, проти – 32,8%.

Результати опитування Центру Разумкова та SOCIS socis.kiev.ua

59,5% опитаних вважають Росію країною-агресором, а 23,8% вважають РФ сусідською країною, з якою треба підтримувати добрі стосунки, для 9,1% опитаних Росія є братньою країною.

Результати опитування Центру Разумкова та SOCIS socis.kiev.ua

64,5% опитаних вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою. 17,7% допускають для російської мови статус офіційної в окремих регіонах, 15,2% вважають, що в Україні мають бути дві державних мови.

Результати опитування Центру Разумкова та SOCIS socis.kiev.ua

Опитування проводилось з 21 по 28 липня 2020 року методом інтерв’ю "face-to-face". Загалом було опитано 4000 респондентів у віці старше 18 років. Результати репрезентують доросле населення України загалом (старші 18 років) без врахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей, за такими показниками як вік, стать, тип поселення (місто/село) та поділ країни на області.