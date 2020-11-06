Порошенко: і у Байдена, і у Трампа один ворог – Путін

Незалежно від того, хто стане президентом США, і у Трампа, і в Байден ворог один – це президент РФ Володимир Путін.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 6 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

П'ятий президент зазначив, що хто б не став президентом США, і Трамп, і Байден будуть друзями України.

"Незалежно від того, хто буде президентом США, і Трамп, і Байден – друзі України. Ворог для них один – це Путін. Вважаю, що Путін тут програє незалежно від результатів виборів", – сказав Порошенко.

На його думку, якщо влада не проявить дилетантство і скористається вікном відкритих можливостей, вже в 2021 році після інавгурації президента США Україна отримає і зброю, і фінансування, і новий пакет санкцій.

"Путіну це точно не сподобається", – наголосив лідер "Європейської солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські експерти зробили головні висновки виборів президента США й оцінили перспективи для України від перемоги Дональда Трампа або Джо Байдена. На сьогодні результати виборів у США вже намітилися.