Каждый месяц первого числа на канале я запускаю опрос "Как вы думаете, кто победит на следующих президентских выборах?", а потом смотрю как за месяц изменились настроения.
Напоминаю - важны не сами показатели, а их динамика.
По итогам прошедшего месяца можно сказать, что Порошенко и Тимошенко чуть упали, Гриценко заметно подрос. Вакарчук падает, Гройсман растет.
еще раз для самых невнимательных:
1) это опрос не о политических предпочтениях, а о прогнозах исхода выборов.
2) важна динамика процентов, а не сами проценты.
3) в списке присутствуют только те, кто, по моим прикидкам, имеет шансы на победу.
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