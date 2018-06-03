Каждый месяц первого числа на канале я запускаю опрос "Как вы думаете, кто победит на следующих президентских выборах?", а потом смотрю как за месяц изменились настроения.

Напоминаю - важны не сами показатели, а их динамика.

По итогам прошедшего месяца можно сказать, что Порошенко и Тимошенко чуть упали, Гриценко заметно подрос. Вакарчук падает, Гройсман растет.

еще раз для самых невнимательных:

1) это опрос не о политических предпочтениях, а о прогнозах исхода выборов.

2) важна динамика процентов, а не сами проценты.

3) в списке присутствуют только те, кто, по моим прикидкам, имеет шансы на победу.