Порошенко і його партія наростили рейтинг у Львові, "Слуга народу" далеко позаду, – опитування

Порошенко і Зеленський на дебатах в 2019 році.

П’ятий президент України Петро Порошенко користується найбільшою довірою серед жителів Львова: майже половина опитаних львів'ян висловили довіру до лідера "Європейської солідарністі".

Про це свідчать результати опитування центру SOCIS, проведене на замовлення телеканалу "Еспресо". Так, 47,2% опитаних заявили про позитивне ставлення до Порошенка, а 25,2% – негативне. Водночас чинного президента Володимира Зеленського позитивно оцінюють тільки 18,2% опитаних, 51,3% опитаних висловили негативне ставлення.

Святослав Вакарчук отримав 40% негативного ставлення і 23,4% – позитивного.

Крім того, згідно з опитуванням, 73% львів'ян, які брали участь у дослідженні, вважають, що події в Україні рухаються у неправильному напрямку.

Якби вибори президента відбувалися найближчим часом, то за Порошенка серед тих хто визначився і готові голосувати віддали голоси понад 45,1% львів’ян. За Володимира Зеленського – 11,1%, Анатолія Гриценка -– 8,1%, Ігоря Смешка – 6,5%, Андрія Садового – 6%, Юлію Тимошенко – 4,6%, Святослава Вакарчука – 4,4%, Олега Ляшка– 2,6%.

Серед політичних сил беззаперечне лідерство має партія Порошенка "Європейська солідарність". Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, за неї готові віддати голоси майже 43% тих, хто визначився і піде на вибори. На другому місці – партія "Голос" 12,5%."Слугу народу" готові підтримати 8%, Об‘єднання "Самопоміч" 7%, ВО "Свобода" 5,5%, ВО "Батьківщина" 5.3%.

На виборах до Львівської міськради "Європейську солідарність" готові підтримати 29%, "Самопоміч" – 16%, "Голос" – 11%, ВО "Свобода" – 6,8%, "Українську Галицьку партію" – 6,3%.

На шостому місці – партія Зеленського "Слуга народу", яку готові підтримати 5,5%. 5,4% набирає партія "Громадянська позиція".

Якби вибори Львівського міського голови відбувались найближчої неділі, то за Андрія Садового (Об’єднання "Самопоміч") готові проголосувати 35,7% серед тих, хто визначився і прийде на вибори, за кандидата від "Європейської солідарності" Олега Синютку 14,4%, за кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського 14,1%.

Дослідження проводилося методом телефонного опитування з 17 по 23 червня в усіх адміністративно-територіальних районах міста та населених пунктах, які входять до Львівської міської ради. Результати репрезентують доросле населення Львова за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ на райони. Загалом було опитано 2000 респондентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, електоральний показник Володимира Зеленського порівняно з груднем минулого року впав майже на 17% і складає 30,4% (у грудні 2019 р. складав 47,2%). Ключовий конкурент – п’ятий президент Петро Порошенко (11,2%) з грудня наростив свою підтримку з 9,2%.