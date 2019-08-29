Порошенко і "ЄС" проголосували за зняття депутатської недоторканності

Партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" підтримала зняття депутатської недоторканності на першому засіданні Верховної Ради у четвер, 29 серпня.

Перед тим, як відповідний законопроект був винесений на голосування, лідер політсили виступив із потужним зверненням до колег (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"25 років український народ чекає скасування касти недоторканих. За останні 5 років в Україні було більше 8 тисяч недоторканних. Судова реформа зняла недоторканність з суддів, перевела надання дозволу народних депутатів на притягнення суддів до кримінальної відповідальності на так званий индемнитет. Коли Вища рада правосуддя – не політичний орган – дуже швидко розглядає і дає дозвіл на притягнення суддів до кримінальної відповідальності", – зазначив він.

Порошенко і "ЄС" проголосували за зняття недоторканності

Порошенко нагадав, що саме він виступив автором знакового законопроекту.

"Алгоритм і процедура зазначеного законопроекту робиться наступним чином: він був розроблений Конституційною комісією, створеною моїм указом. Після того, як я вніс законопроект до ВР, він був проголосований у парламенті, спрямований до Конституційного Суду і Венеціанської комісії. Це – звичайна конституційна процедура. Щоб їх висновки були спрямовані Раді, щоб були проголосовані зміни до Конституції в частині недоторканності з урахуванням висновків Венеціанської комісії. Це адаптація українського законодавства до законодавства ЄС. Інших механізмів немає", – пояснив він.

Другий крок, за словами п'ятого президента, – врахування висновків Конституційного Суду. "Я підкреслюю: вони повинні бути реалізовані. Зараз відбувається порушення конституційної процедури. Це ставить під загрозу результат нашої роботи", – попередив Порошенко.

Політик пообіцяв, що його партія проголосує за законопроект в першому читанні і закликав приєднатися до них інших депутатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада після тривалого обговорення 29 серпня зняла недоторканність із депутатів. "За" проголосували 363 народних обранці.

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