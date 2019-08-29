"Порошенко готує переворот!" "Слугу народу" спіймали на безглуздому вкиданні

У президентській партії "Слуга народу" підхопили безглуздий фейк про те, що в Україні нібито готується переворот. Піддавшись на інформаційну провокацію, саме цим там виправдали збереження посади голови МВС за Арсеном Аваковим.

Листування, в якому фігурує таке вкидання, випадково засвітила нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька. Відповідне фото опублікувала у Facebook заступник головного редактора "Страны" Світлана Крюкова.

Богуцька зі скандальним листуванням Facebook Світлани Крюкової

"Лєночко, я напишу пізніше про це пост. Уявляю собі атаку ФБ на всю фракцію "СН". Хочу тільки тобі написати: ми залишаємо Авакова. Іншого шляху немає. Порошенко готує переворот. І дуже серйозно готує. Він чекає, що ми відправимо Авакова у відставку, щоб одразу почати. Сьогодні, швидше за все, знімемо недоторканність. Але залишимо міністра МВС. Я засмучена дуже, але іншого шляху поки немає. Він залишиться до грудня. Саме на грудень Петя готує путч", – пише Богуцька.

Новину про масове поширення фейку щодо "перевороту Порошенка" прокоментувала у Facebook і журналістка Ольга Решетилова. За її словами, це вкидання почало з'являтися в інформпросторі ще на початку липня.

"Спочатку говорили, що все має відбутися на День незалежності. Спочатку протест. І якщо протест піде, повинні підключитися якісь міфічні військові. Потім – що переворот повинен відбутися після якоїсь трагічної ситуації на фронті. Може, навіть у Станиці. Говорили, що переворот нібито готові підтримати ДШВ, спецназ, ВМС, деякі сухопутні бригади", – розповідає вона.

Решетилова додала, що намагалася знайти першоджерело цих чуток і безпосередньо спілкувалася з вищим армійським керівництвом. Однак воно категорично спростувало подібні домисли.

"Я навіть прямо питала у деяких співробітників СБУ і генералів ЗСУ. На що мені один генерал відповів: "Олю, ну який переворот? Хто його буде робити? ДШВ з 40% комплектації?". І по всьому виходило, що чутки запущені штучно і з метою нагнітання. Тільки ось звідки, залишалося невідомим. Тепер трохи прояснюється", – резюмувала Решетилова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на обвалення чотириповерхового будинку в Дрогобичі Львівської області, озвучивши неправдиву інформацію про постраждалих, яку поширив канал "1+1". Він заявив, що з деякими потерпілими під завалами нібито підтримують зв'язок телефоном. Однак місцева влада і рятувальники спростували таку інформацію.

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