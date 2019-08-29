Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Порошенко готує переворот!" "Слугу народу" спіймали на безглуздому вкиданні

3.2т Читати матеріал російською

У президентській партії "Слуга народу" підхопили безглуздий фейк про те, що в Україні нібито готується переворот. Піддавшись на інформаційну провокацію, саме цим там виправдали збереження посади голови МВС за Арсеном Аваковим.

Листування, в якому фігурує таке вкидання, випадково засвітила нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька. Відповідне фото опублікувала у Facebook заступник головного редактора "Страны" Світлана Крюкова.

Богуцька зі скандальним листуванням

Богуцька зі скандальним листуванням

Facebook Світлани Крюкової

"Лєночко, я напишу пізніше про це пост. Уявляю собі атаку ФБ на всю фракцію "СН". Хочу тільки тобі написати: ми залишаємо Авакова. Іншого шляху немає. Порошенко готує переворот. І дуже серйозно готує. Він чекає, що ми відправимо Авакова у відставку, щоб одразу почати. Сьогодні, швидше за все, знімемо недоторканність. Але залишимо міністра МВС. Я засмучена дуже, але іншого шляху поки немає. Він залишиться до грудня. Саме на грудень Петя готує путч", – пише Богуцька.

Новини
"Путін - не загарбник": Богуцька вразила мережу скандальною заявою

Новину про масове поширення фейку щодо "перевороту Порошенка" прокоментувала у Facebook і журналістка Ольга Решетилова. За її словами, це вкидання почало з'являтися в інформпросторі ще на початку липня.

"Спочатку говорили, що все має відбутися на День незалежності. Спочатку протест. І якщо протест піде, повинні підключитися якісь міфічні військові. Потім – що переворот повинен відбутися після якоїсь трагічної ситуації на фронті. Може, навіть у Станиці. Говорили, що переворот нібито готові підтримати ДШВ, спецназ, ВМС, деякі сухопутні бригади", – розповідає вона.

Решетилова додала, що намагалася знайти першоджерело цих чуток і безпосередньо спілкувалася з вищим армійським керівництвом. Однак воно категорично спростувало подібні домисли.

"Я навіть прямо питала у деяких співробітників СБУ і генералів ЗСУ. На що мені один генерал відповів: "Олю, ну який переворот? Хто його буде робити? ДШВ з 40% комплектації?". І по всьому виходило, що чутки запущені штучно і з метою нагнітання. Тільки ось звідки, залишалося невідомим. Тепер трохи прояснюється", – резюмувала Решетилова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на обвалення чотириповерхового будинку в Дрогобичі Львівської області, озвучивши неправдиву інформацію про постраждалих, яку поширив канал "1+1". Він заявив, що з деякими потерпілими під завалами нібито підтримують зв'язок телефоном. Однак місцева влада і рятувальники спростували таку інформацію.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Ліза Богуцька Арсен Аваков Петро Порошенко Світлана Крюкова
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
43
17
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Скирда Женя
Скирда Женя
Оооой дурааааа, и эта будет у нас депутатом... кабздец...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Dell Alex
Dell Alex
Страна.ua ))) Филиал Звезды и Раши тудей )))) Но "Обозу"-то все равно, верно? ))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"Шо? Опять?" (с)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...