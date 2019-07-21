Порошенко готовий співпрацювати із Зеленським: названі умови

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що готовий співпрацювати з главою держави Володимиром Зеленським на умовах продовження курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію.

Про це колишній гарант розповів в інтерв'ю телеканалу ZDF.

"Якщо Президент Зеленський реалізує те, що заявляв (мова йде про продовження курсу на інтеграцію з ЄС і НАТО - Ред.), я обов'язково піду з ним і з України в Європу", – зазначив він.

На його думку, саме ці два напрямки є першочерговими для України. Він зазначив, що за його президентство виросло число прихильників вступу в НАТО (з 16% до 58%) і в ЄС (з 33% до 70%).

"Але якщо президент Зеленський намагається замінити дійсно важку роботу над реформами розмовою або, що ще гірше, залишить владу олігархові, який фінансував його виборчу кампанію, то я буду його жорстким опонентом", – акцентував Порошенко.

Колишній лідер українців зазначив, що це "не питання відносин двох провідних політиків, це питання національних інтересів держави".

Петро Порошенко

Також Порошенко бачить зараз "тривожні ознаки" можливості повернення в країну членів команди президента-втікача Віктора Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко після закінчення голосування на позачергових парламентських виборах потужно звернувся до українців, пообіцявши відстоювати національні інтереси і зробивши перше речення по майбутній коаліції.

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