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Порошенко готовий співпрацювати із Зеленським: названі умови

1.6т Читати матеріал російською

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що готовий співпрацювати з главою держави Володимиром Зеленським на умовах продовження курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію.

Про це колишній гарант розповів в інтерв'ю телеканалу ZDF.

"Якщо Президент Зеленський реалізує те, що заявляв (мова йде про продовження курсу на інтеграцію з ЄС і НАТО - Ред.), я обов'язково піду з ним і з України в Європу", – зазначив він.

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На його думку, саме ці два напрямки є першочерговими для України. Він зазначив, що за його президентство виросло число прихильників вступу в НАТО (з 16% до 58%) і в ЄС (з 33% до 70%).

"Але якщо президент Зеленський намагається замінити дійсно важку роботу над реформами розмовою або, що ще гірше, залишить владу олігархові, який фінансував його виборчу кампанію, то я буду його жорстким опонентом", – акцентував Порошенко.

Колишній лідер українців зазначив, що це "не питання відносин двох провідних політиків, це питання національних інтересів держави".

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Також Порошенко бачить зараз "тривожні ознаки" можливості повернення в країну членів команди президента-втікача Віктора Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко після закінчення голосування на позачергових парламентських виборах потужно звернувся до українців, пообіцявши відстоювати національні інтереси і зробивши перше речення по майбутній коаліції.

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Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
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Хозя Ин
Хозя Ин
Садить тварь! Если Зе не сделает, то сам потом пожалеет!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Порошенко всё ещё продолжает считать себя "ведущим политиком"? Как мило…
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Зеленскому ни в коем случае нельзя спвпрацювать с мега корупционером и мега ворюгой Петей,он поставит и обманет зеленского!!!!нужно вообще просто полностью игнорировать бандита Петю!
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