Порошенко: голос за непрохідні демократичні партії – додаткові мандати для "Опоблоків" Медведчука та Мураєва

Присутність проукраїнських сил у наступній Верховній Раді України може бути меншою, а прокремлівських реваншистів – більшою.

Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, виступаючи перед прихильниками у Вінниці.

За його словами, більшість демократичних проєвропейських партій, які йдуть на вибори, не долають прохідного п’ятивідсоткового бар’єру і не потраплять у Верховну Раду. Порошенко пояснив, що набрані ними сукупні відсотки, а отже і депутатські мандати розподілять між партіями-переможцями – це означає, що голоси дістануться проектам п’ятої колони Медведчуків-Мураєвих.

Петро Порошенко "24 канал"

"У нас багато демократичних партій, я про жодну з них не скажу жодного поганого слова. Але у нас є 5% бар’єр, який, на жаль, інші демократичні сили не долають – їм просто не вистачає підтримки. І тоді кожен ваш голос, відданий за іншу політичну силу, навіть якщо і ви, і я їх поважаємо, піде "Опоблоку" і "Опоплатформі". Ви змарнуєте свій голос", – наголосив п’ятий президент України.

Партії Гройсмана, Смешка, Садового і Гриценка за результатами соцопитувань точно не долають 5% бар’єр, також на межі потрапляння знаходиться партія Вакарчука. Наразі ці сили "роз’їдають" потужну, щонайменше 25% підтримку проукраїнського і проєвропейського табору, що послабить позиції українців у протистоянні проросійському реваншу, відзначив Порошенко.

"Кожен голос з тих 25% нам потрібен. Приведіть друзів, родичів – кожен нехай проголосує за Україну. Благаю, не змарнуйте свій голос, будьте розумними. Не дай Боже, ваш голос дістанеться проросійським силам – цінуйте свою проукраїнську позицію, голосуйте за сильних і прохідних. Разом з вами ми маємо захистити наше європейське майбутнє", – закликав голова партії "Європейська солідарність".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

політична партія "Європейська солідарність" п'ятого президента України Петра Порошенка оголосила список кандидатів, з якими піде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019.

Порошенко заявив на з'їзді партії "Європейська солідарність" 9 червня, що йде на позачергові вибори до ВРУ, щоб не допустити реваншу проросійських сил.

П'ятий президент України заявив, що готовий очолити Кабінет міністрів, якщо його політсила отримає перемогу на позачергових виборах до парламенту.

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