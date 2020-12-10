Порошенко: "ЄС" підтвердила статус найпотужнішої української опозиційної сили

"Європейська солідарність" на місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року, підтвердила свій статус найпотужнішої української опозиційної сили.

Про це під час виступу на з’їзді партії заявив голова "Європейської Солідарності", п’ятий президент України Петро Порошенко, повідомила пресслужба "ЄС". Водночас він наголосив на суттєвому оновленні політсили.

"Майже 50% відсотків наших депутатів, які пройшли до місцевих рад, – обрані вперше. Окремо хотів би наголосити на першому електоральному успіху нашої молодіжки. 45% кандидатів, які були висунуті нашою молодіжкою, стали депутатами. 29 дівчат та юнаків, запропонованих "Солідарною молоддю", середній вік яких 24 роки, обрано у 23 місцеві ради", – зазначив Порошенко.

"Наші вперше обрані депутати – це люди, які вибороли це право сумлінним служінням Україні. Це – волонтери, добровольці, ветерани, громадські активісти, вчителі і медики, представники культури, малого бізнесу. На місцевих виборах "Європейська Солідарність" підтвердила свій статус найпотужнішої української опозиційної сили", – повідомив лідер партії.

"Окремо хотів би звернути увагу на результат "Європейської Солідарності" у східних та південних областях. Ми виступили як центр консолідації свідомого українства, патріотичних проєвропейських сил. "Євросолідарність" – єдина проєвропейська політична сила, яка повсюдно подолала п’ятивідсотковий бар’єр", – сказав Порошенко.

"Тепер перед нашими місцевими командами стоїть ключове завдання – жорстко протидіяти активності п’ятої колони в кожній з областей, спробам дестабілізувати ситуацію, пропагувати ідеї федералізму та капітуляції перед Росією. Коли влада немічна, на опозицію лягає значна частина відповідальності за єдність країни, її територіальну цілісність", – зазначив п’ятий президент.

Порошенко також наголосив, що просто бути опозицією замало: "Ми не лише смілива і принципова опозиція, а значно більше – єдино можлива альтернатива цій владі. Альтернатива професійна, українська, проєвропейська. Яка знає, що і як робити, яка вміє і яка готова брати на себе відповідальність", – наголосив Порошенко.

"Настав час думати про те, хто, коли і як зможе подолати наслідки некомпетентного бездарного урядування зелених невігласів. Дедалі більша кількість людей усвідомлюють, що наша команда набагато професійніше вирішувала проблеми країни і людей, хоча і діяла у набагато складніших умовах. Тепер наше з вами завдання – довести, що і в майбутньому саме наша команда, команда "Європейської Солідарності" краще впорається з тими викликами, які постали перед Україною", – впевнений Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Петро Порошенко закликав українську владу на отримані від Євросоюзу 20 млн євро безкоштовно провакцинувати все населення України, оскільки це питання національної безпеки.