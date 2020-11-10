Порошенко: "ЄС" об'єднала всю Україну, нас підтримають на майбутніх виборах у Раду

Партія "Європейська Солідарність" наростила свою підтримку у всіх регіонах країни. Українці готові підтримувати партію і на майбутніх парламентських виборах.

Про це сказав п’ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко під час акції біля суду у Львові, який має розглядати справу проти депутатки "Європейської Солідарності" Софії Федини та української військової Марусі Звіробій за позовом президента Володимира Зеленського, повідомила пресслужба партії.

"Наш ворог Росія-окупант, і ми маємо боротися об’єднаною Україною. Символ об’єднаної України – "Європейська Солідарність", яка зцементувала всю країну. Ми партія тих, хто любить Україну. Ми партія тих, хто вміє працювати", – наголосив Петро Порошенко.

"Підсумки виборів доводять, що єдина політична сила, яка більш ніж вдвічі наростила свою підтримку – це "Європейська Солідарність", – сказав він.

Порошенко також повідомив, що сьогодні була оприлюднена соціологія Центру Разумкова в рамках спільного проекту з німецьким Фондом Конрада Аденауера, яка засвідчила зростання парламентського рейтингу партії "Європейська Солідарність" до 21%. "Це тенденція така, яку не зупинити. Відстань наша від "Слуг" скоротилася, а відрив з ОПЗЖ збільшився", – повідомив лідер партії.

"Я дякую всім українцям, які продемонстрували більш ніж двократне збільшення нашої підтримки. "Слуги" втратили 2/3 своїх голосів, ОПЗЖ втратила. Нас лякали, що "обдурені українці не розберуться, і ОПЗЖ візьме більшість в Україні". "Європейська Солідарність" і наші прихильники не дали їм цього зробити. "Європейська Солідарність" сьогодні лідирує не лише у Львові, бо це традиційно. Але зараз ми лідируємо в Києві, в Тернопільській, Рівненській, Київській областях. Ми єдина політична сила, яка присутня в усіх без винятку обласних і міських радах обласних центрів. Ми єдина політична сила, яка не просто присутня в радах, але й випередила "Слуг" у Львові, Тернополі, а ще у Краматорську, Костянтинівці, Слов’янську, Маріупольському, Покровському районах, у Харківській обласній раді", – сказав Петро Порошенко.

За його словами, кандидат від партії Петро Обухов в Одесі випередив кандидата від "Слуг" коміка Філімонова на виборах, отримавши 14%. А ветеран АТО Валерій Прозапас став другим на виборах у Запоріжжі.

Петро Порошенко особливо відзначив підтримку львів’ян: "Ви розумні, мудрі, у вас дуже серце болить за Україну. Архімед сказав: дайте мені точку опори – і ми перевернемо світ. Ця точка опори для всіх українців – є Львів. Я переконаний, що Львів це продемонструє і 22 листопада".

Як повідомляв OBOZREVATEL, також під час мітингу на підтримку Софії Федини і Марусі Звіробій у Львові Петро Порошенко закликав чинну владу припинити переслідування патріотів України.