Порошенко допоможе родині колишнього полоненого Кремля відбудувати кузню

У Надвірній на Прикарпатті п‘ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко передав допомогу для відновлення родинної кузні "Дархан", яку заснував Дмитро Ейдер – батько Андрія Ейдера, українського моряка, захопленого в полон під час російської агресії у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

Під час руйнівної повені на Прикарпатті кузня Ейдерів була повністю затоплена, вода пошкодила верстати та електродвигуни ковальських молотів. Тому Фонд Порошенка вирішив надати родині Ейдерів сертифікат на 100 тисяч гривень для купівлі земельної ділянки під нову кузню.

"Від нашої родини, від нашої команди допомагаємо вам. І наші моряки у нас також знаходяться на особливому місці. Я пишаюсь, що у нас є такі моряки, як Андрій", – наголосив п’ятий Президент.

Дмитро Ейдер розповів Петру Порошенку, що син не збирається полишати військову службу. "Служить. Зараз іде вчитися на військового психолога. Хоче продовжити свою кар’єру військового і допомагати військовополоненим. Тому що він сказав – хто не як людина яка була в полоні, може допомогти таким самим як я", – зазначив батько моряка.

"У кузні "Дархан" родини Ейдерів у місті Надвірна твориться українська історія, гартується не лише сталь, а й чоловіча мужність. Саме тут батько військовополоненого моряка Андрія Ейдера виготовляє кортики для наших полонених моряків. Символічно, що вони були виготовлені із російських снарядів", – пише Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Кортики, виготовлені на замовлення Порошенка, будуть вручені нашим морякам, які героїчно тримались у російському полоні і не зрадили присягу Україні.