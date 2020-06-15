Порошенко дав показання на суді проти Януковича і закликав не захищати Росію

П’ятий президент Петро Порошенко під час виступу в апеляційному суді у справі про держзраду експрезидента-втікача Віктора Януковича заявив про намагання сторони захисту на догоду Росії перекласти відповідальність за незаконну анексію Криму та війну на Донбасі на Україну і виправдати російську агресію проти нашої держави.

Як передає пресслужба політика, він заявив, що спроба не визнавати російську агресію є антидержавною і антиконституційною.

"Протягом усіх 5 років на усіх міжнародних майданчиках був визнаний факт російської агресії у Криму, яка почалася 20 лютого 2014 року. Захоплення Криму де-факто було закінчено 27-28 лютого. Я особисто свідчу про те, що Крим був захоплений російськими військами під час мого візиту", – наголосив Порошенко.

Крім того, Порошенко попросив суд використовувати трактування "анексія" та "російська агресія", а не "втрата території".

"Наголошую, що за втрату території України, яку весь світ і міжнародне право кваліфікує як російську агресію, незаконну анексію Криму, яка підпадає під усі визначення міжнародного права, і я би просив Високий Суд використовувати саме цю термінологію, а не "втрата території", відповідає за це колишній президент Янукович, який легітимізував анексію", – зазначив Порошенко.

Він повідомив, що коли прибув до Криму, то особисто бачив російські війська, мав інформацію про їх присутність на аеродромі у Сімферополі, про десантні кораблі з Новоросійська.

"Якщо ви проаналізуєте інформацію, яка стала публічною, про перехоплення розмов керівництва РФ, вони давали чіткі вказівки про атаки на мене та недопуску до Сімферополя. І всебічно мені перешкоджали. Та мене це не зупинило, і я провів усі необхідні зустрічі у Криму. До речі, я був єдиним, хто приїхав із цією місією. Коли я повернувся до України, вніс пропозиції негайно організувати консультативну групу, у якій представники Верховної Ради Криму взяти участь не змогли, бо Крим уже знаходився під окупацією", – нагадав Порошенко.

Політик також закликав суд звернути увагу, що у той час уже було здійснено вбивство кримсько-татарського активіста під час масових акцій, що були організовані окупаційною владою. Крим уже перетворився на окуповану і анексовану територію.

"Рішення президента Януковича звернутися до президента РФ Путіна всупереч Конституції із запрошенням іноземних військ на територію України і здійснення агресії зробило його злочинцем. Злочин Януковича був продемонстрований 1 березня 2014 року російським представником на Раді безпеки ООН. Тоді представником російської влади було продемонстровано лист, яким Янукович запрошував окупаційні війська на територію України, якими були здійснені спроби легітимізувати російську агресію в Криму", – нагадав Порошенко.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни й засудив до 13 років позбавлення волі (після втечі Янукович звернувся до російської влади із проханням ввести війська в Україну). Суд визнав недоведеною провину експрезидента в посяганні на територіальну цілісність України. Янукович не брав участі у процесі.

Апеляційний суд Києва розглядає апеляційну скаргу захисту президента-втікача.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, Януковичу вдалося втекти з України в лютому 2014 року завдяки тому, що він зі своєї резиденції в Межигір'ї попрямував до Криму, де сховався на базі військово-морських сил Росії. Відтоді колишній президент перебуває на території країни-агресора.