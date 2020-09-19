Порошенко: бюджет-2021 – це результат безглуздої економічної політики нинішньої влади

Зростання видатків на утримання Офісу президента в умовах економічної кризи, російської агресії та епідемії коронавірусу – це неприпустиме марнотратство. Такі видатки у проєкті бюджету-2021 є проявом безглуздої економічної політики нинішньої влади. Таку заяву п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка приводить сайт політсили.

"За цим бюджетом стоїть абсолютно безглузда економічна політика, але багатомільйонна країна вимушена жити за цим бюджетом, і десятки мільйонів людей вимушені різко погіршити свій рівень життя. Навіть на третій рік президентства влада не збирається виконувати ті брехливі обіцянки, які вони робили і про які забули ще на виході зі стадіону", – переконаний Порошенко.

Він акцентував увагу на значному збільшенні витрат на утримання президента України.

"Перше, що впадає у вічі – 357 мільйонів, або на 40% зростають видатки на президента. Куди "зелений президент" збирається витрачати гроші? На кортежі, які були передбачені для іноземних делегацій? Бо в умовах війни було заборонено приїжджати в країну і пересуватися не на броньованих автомобілях. Ми в тих важких умовах купили автомобілі для міжнародних делегацій – вони зараз на них катаються. Поселились на державні дачі – і на сьогоднішній день десятки мільйонів гривень витрачаються, щоб цих "Слуг" утримувати", – обурився політик.

Натомість, зазначив п’ятий президент, у бюджеті наступного року знову скорочують кошти на субсидії для малозабезпечених громадян.

"У цьому році зняли 2 мільярди і направили на поліціянтів, і в наступному скоротили на 7%. Це при тому, що за всіма прогнозами ринкова ціна на газ істотно зросте, а відповідно – і тарифи. Це значить, що найменш захищеним верствам, – тим хто отримує субсидії, – доведеться важче. Прискіпливих, надуманих перевірок стане більше, рівно як і помилок при нарахуванні. Звичайно, ці помилки будуть на користь можновладців – не людини", – резюмував Порошенко.

Раніше політик різко розкритикував скорочення видатків на армію у пропонованому на наступний рік головному фінансовому документі країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами адвоката Порошенка, проти нього було порушено 15 нових надуманих кримінальних проваджень. Таким чином кількість проваджень стосовно п’ятого президента сягнула 58 – і це стало світовим рекордом.