Порошенко анонсував будівництво моста через Дунай

Президент України Петро Порошенко анонсував будівництво моста через річку Дунай.

Про це глава держави заявив під час відкриття нового мостового переходу на автодорозі "Одеса-Рені", розташованого біля села Паланка (Молдова), інформує прес-служба Порошенка.

Президент розповів, що під час візиту прем'єр-міністра Болгарії в Україну були дані необхідні доручення щодо проекту будівництва міжнародної траси не тільки по маршруту Одеса - Рені, а й через Румунію і Болгарію, щоб таким чином зв'язати три країни.

"Ми маємо кілька можливих місць для побудови моста через Дунай. Ми починаємо розробку необхідної проектної документації та погодження з нашими румунськими та болгарськими партнерами. Упевнений в тому, що цей рух правильне. Рух до Європи", - сказав Порошенко.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно Порошенко погодив будівництво дороги з Одеської області в болгарську Варну.