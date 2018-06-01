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Порошенко анонсував будівництво моста через Дунай

1.2тЧитати новину російською

Президент України Петро Порошенко анонсував будівництво моста через річку Дунай.

Про це глава держави заявив під час відкриття нового мостового переходу на автодорозі "Одеса-Рені", розташованого біля села Паланка (Молдова), інформує прес-служба Порошенка.

Президент розповів, що під час візиту прем'єр-міністра Болгарії в Україну були дані необхідні доручення щодо проекту будівництва міжнародної траси не тільки по маршруту Одеса - Рені, а й через Румунію і Болгарію, щоб таким чином зв'язати три країни.

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"Ми маємо кілька можливих місць для побудови моста через Дунай. Ми починаємо розробку необхідної проектної документації та погодження з нашими румунськими та болгарськими партнерами. Упевнений в тому, що цей рух правильне. Рух до Європи", - сказав Порошенко.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно Порошенко погодив будівництво дороги з Одеської області в болгарську Варну.

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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